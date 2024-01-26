旁觀者｜羅天宇瘋狂掟嘢怒毆連詩雅 埋位前做運動儲氣 (18:30)

王敏奕、周柏豪、吳若希等主演的劇集《旁觀者》踏入結局篇，昨晚（25日）一集劇情講述浚祈（羅天宇飾）的「黑鼠尾草殺手」身分雖然早已外露，但對柏妍（連詩雅飾）癡心一片的他在練采文（吳若希飾）操控及自己的心魔驅使下，不但向柏妍洗腦，令她以為自己有份參與殺人，後來更將揭穿真相的柏妍殺死，並自欺欺人柏妍被殺是因為她對被毒打的陌生女子見死不救。阿魚（王敏奕飾）忍痛踢爆一切只是浚祈幻覺，柏妍被殺當晚現場一直沒有第三及第四者，由始至終被虐者及施虐者只有柏妍及浚祈。真相被揭後，浚祈激動崩潰，選擇自殺贖罪。

羅天宇在劇中除了被踢爆戲及殺死柏妍場面，他在另一幕怒擲物件的戲亦表現瘋狂。他自言不太擅長釋放情感，拍攝這類「爆Seed」戲時很大挑戰。羅天宇說︰「我嘅情感反應比起平常人係平啲，所以接觸呢啲戲時唔慣個情緒咁高漲或者咁極端，事前要做吓運動warm up吓。對我嚟講，嗰啲情緒係一種極限挑戰，事先push多啲、操吓個意志力，先至做到個效果。我拍攝前有啲緊張同擔心，驚整到連詩雅，但劇組叫我放心，因為大家事先傾好咗邊啲嘢掂得同唔掂得，會拎走晒尖利同玻璃嘢。唔少朋友都話想睇吓我發脾氣係點，因為我本身唔會掉嘢。作為演員，我好想畀新鮮感觀眾，希望將來可以有更多嘗試。」

（即時娛樂）