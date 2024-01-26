中年2｜李佳助攻令劉可回勇 周國豐︰真係我哋嘅驕傲 (18:51)

無綫《中年好聲音2》將於周日晚（28日）播出第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》下半場，出場名單包括龍婷與陳燕娜合唱《漫步人生路》、周吉佩與古淖文合唱《友共情》、李佳與劉可合唱《我是一隻小小鳥》、魏嘉信與黃劍文合唱《Shall We Talk》、顏志恒與梁浩賢合唱《最佳損友》、林鉫徫與劉威煌合唱《今日》，以及羅啟豪與譚輝智合唱《今天等我來》。

劉可狀態回勇，與李佳合唱《我是一隻小小鳥》時充滿激情。2人演唱完畢後，主持車婉婉問李佳︰「呢個仔難唔難湊？」李佳坦言：「其實真係唔知點同佢Connect，佢有自己嘅嘢，但亦都係有聽人講嘢，同埋真係有做到，你（劉可）要信自己，努力做最好嘅自己。」對於兩人演出，周國豐表示︰「《中年》選咗李佳出嚟，真係我哋嘅驕傲，多謝李佳將久違嘅劉可帶番嚟！」肥媽語重心長提點劉可：「你返嚟喇，你之前走咗好遠喎，上個禮拜由中環走到去筲箕灣，做藝人係要有態度，但有時太過分嘅態度會令人唔舒服，唔好畀好勝嘥咗自己機會。」

古淖文、周吉佩合唱《友共情》，兩人一唱一和默契十足，感染全場觀眾齊齊拍手。車婉婉笑言：「感覺好年青，好似喺球場交緊波咁！」陳慧嫻再度化身粉絲說︰「今日我又一次愛上你喇，古淖文，你已經搣甩咗好多江湖味！」肥媽則說：「你同周吉佩好似兄弟，感覺好正，感染到全場觀眾。」黃劍文與魏嘉信以斯文風格合唱《Shall We Talk》，車婉婉說他們唱出此歌的禮貌版本。陳慧嫻說：「要讚劍文，你係屬於好有內涵，把聲好耐聽，每一次你都有新嘢畀到我，希望你之後有更多嘅你畀我睇到！」肥媽亦說：「劍文一路進步緊，呢首《Shall We Talk》唱晒啲心聲出嚟，聽得好舒服。」

（即時娛樂）