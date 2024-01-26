盧巧音帶隊練跑遇暴雨 阿神包尾變第1感動保錡 (19:13)

ViuTV節目《公司冇迫我跑馬拉松》今晚（26日）播出的新一集拍攝日期是去年9月7日，米露迪向眾藝人宣布距離挑戰台北馬拉松的「全馬」賽事進入100天倒數。蔡寶欣（Pony）表示：「好驚啊，無時間練習喇﹗我依家好驚，唔係興奮。」吳保錡指米露迪描述倒數時講到「眼火爆」，十分有火，米露迪回應：「我依家儲咗好多火，陣間跑嘅時候要出火喇﹗」

同日團練邀得盧巧音作嘉賓，帶領「疾跑」小隊進行一次長課團練，預設路線由屯赤起步，荃灣西為終點，全程約22公里。天公不造美，訓練期間雨勢愈來愈密，Pony指：「跑步嘅人唔係好驚落雨，因為落雨會降溫同舒服。我要接受雨愈落愈大，因為我係跑步嘛。」眾藝人愈跑愈起勁，當時未知暴雨將至，但見天氣持續不穩定，並且沒有轉緩的跡象。盧巧音擔心大家繼續跑下去會雙腳起水泡，影響之後訓練，於是決定縮短路線，將終點轉為深井，眾人最後順利完成訓練。

一向「包尾」的曾贊學（阿神）在這次訓練時一馬當先，被盧巧音及保錡大讚。阿神事後說：「跑跑吓勁大雨，雨大到形容唔到，好似黑雨。呢個經歷唔係拍攝嘅話係好難遇到，就算遇到都未必會完成拍攝。我覺得嗰日各方面都令到我好有火，嗰日好有隊形，令我跑得快嘅原動力就係大家一齊好開心咁跑，原來係唔攰嘅。」保錡見阿神堅持完成訓練後十分感動，鼓勵阿神一定要完成100日後的台北「全馬」。他說：「如果阿神完成到，我一定會喊出嚟。」

（即時娛樂）