任賢齊年少時曾被誘拍三級片 林家棟想邀郭富城演悲劇 (20:26)

任賢齊（小齊）與林家棟主演的賀歲電影《臨時劫案》是齣黑色幽默喜劇，兩人伙拍郭富城扮「等錢使」的小人物去打劫，以天馬行空的手法道出男人之苦。他們坦言在現實生活中各有苦况，小齊年輕財困時曾想過拍三級片，婚後要分身掙錢及教孩子做功課，十分頭痛；家棟雖然不婚減少煩惱，但跟一班已婚好友聊天時卻往往插不上話。小齊笑言︰「我不時會在現實中幻想，恨中六合彩，腦海也閃過去打劫。我年輕時很窮，曾被引誘拍三級片掙快錢。當時我20歲正在讀大學，有人出20萬台幣（約5萬港元）叫我拍三級片，我當時很心動，因為我讀體育學院，身形壯健，有想過做替身，負責露下半身，上半身就交給演員做。不過，我最後不敢，去了樂器公司做幕後。」家棟自嘲怕死，從沒想過打劫，窮困時就同時做幾份工。他說︰「我讀訓練班前，一個星期做幾份兼職，做過旅行社、酒店散工和侍應，掙到錢就虛榮去買任劍輝唱片，同學之間的交流工具就是音樂。」雖然愛音樂，家棟自言五音不全，沒想過做歌手。小齊笑言領教過家棟的歌聲，本來想邀請他做演唱會嘉賓，現在要再作考慮。

小齊和家棟表示人生不同階段的煩惱也不同，小齊說︰「年輕時工作沒時間陪伴父母，總覺得生活與工作上難以平衡，沒想到人大了，問題愈來愈多。我真的分身乏術，16歲兒子處於反叛期，會有不聽話的時間。我試過人在外地工作時得知子女有功課問題，我卻不能馬上回去。父母年紀大，住在台灣的鄉下地方。我每次探他們也要花很長時間，經常覺得時間不夠用，很頭痛。」家棟讚小齊是個好老闆，近期向員工派發合共100萬元獎金。小齊說那是他慢慢儲下來的巡迴演唱會票房分紅︰「做老闆每天都要出糧給員工，如做錯決定就會影響團隊，疫情時會特別緊張。我是藝人，已是幸福勞動工作者，可以坐飛機去工作，比要坐地鐵、小巴上班的市民幸福。不過，我也要去唱、去演才能掙到錢。」

家棟至今仍然單身，他坦言已決定將專注力放在工作上，不會想其他事，幸母親思想開通，從不催婚。小齊指家棟拍戲時很熱血︰「他落力到不睡覺，拍完這場戲又討論下一場，第二天見他已經完成戲分，所以拍他的戲很放心。他還會幫對手研究怎麼演出，增加雙方在戲中的交流。我希望很快能再跟他合作，他令我感到香港電影充滿動力。」家棟回應︰「之前跟小齊演過大賊，今次一齊演小市民，下次邀他與郭富城一起拍悲劇。」

小齊笑言與家棟、郭富城一起時三個男人一個墟，家棟酸溜溜說：「我搭不上嘴，他們經常講小朋友，城城談起子女經最high。我只可以站在一旁聽，但聽他們說也開心。」小齊提起他們3人在片中互訴心聲一幕時說︰「大家聊天講到前列腺問題是男人的煩惱，於是度出3個男人落車到後山小便。」小齊自詡口密，因此很多朋友都找他傾心事。他說︰「我後來發現自己很蠢，朋友叫我守秘密，我後來發現人人都知，只有我做盡責的聆聽者。」

（即時娛樂）