吳業坤身分轉變趨成熟穩重 感激太太背後支持 (23:02)

吳業坤（坤哥）相隔4年再在港開騷，本月28日晚於東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行《坤哥ただいま2024音楽会》。娶了日籍太太濱口愛子的他學了不少日本文化，很期待親身以日文「 ただいま 」向大家表達「我回來了」意思。他演唱會辦得倉卒，因他心急跟樂迷聚會。他說：「疫情時，世界停頓了一段時間，自己去了日本，之後返內地拍劇集《香港人在北京》，還有《新聞女王》；又在內地開巡迴演唱會，全部都是見步行步，有大段時間沒在香港做歌。2023年我轉投新唱片公司TVB Music Group和邵氏經理人，叫做穩定了人生、事業，立即爭取做回自己喜歡的音樂、開騷。」

坤哥過去數年經歷令他對自己唱歌愈來愈有信心，有留意粉絲聽歌口味，今次演出絕不馬虎，想反璞歸真，以歌聲和玩樂器作最大賣點，歌單上會試多些新事物，演繹其他歌手的流行曲，給大家新鮮感。

坤哥近年在事業和生活上都有身分轉變，變得成熟穩重，不像以前亂講說話。他說：「現在我代表很多屋企人，又代表太太，怕太太誤會我不可靠；第二，我都算唱片公司裏，年資比較長的歌手，言行舉止若似以前戇居居，怕影響不同的人，我說話前要先想清楚，開玩笑是可以，但不要信口開河。」

談到婚姻生活，坤哥讚太太非常稱職，除打理家頭細務井井有條，也在背後默默支持。除飲食外，平時幫他買衫襯衫，提他護膚扮靚。太太會捧場看演唱會，首次在港欣賞他做騷，看台上台下的老公有何分別。

（即時娛樂）