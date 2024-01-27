不是你不愛你｜孫慧雪客串演老闆娘 首見譚旻萱另眼相看 (16:49)

曾演出葉念琛作品《失戀日》的麥明詩趁空檔，到電影《不是你不愛你》的拍攝現場探班。（大會提供）

孫慧雪首次跟譚旻萱見面和合作，覺得她性格爽朗，跟外表很不同。（大會提供）

譚旻萱（Mandy）、梁仲恆（阿炳）與陳昊森主演的電影《不是你不愛你》除了3位主角的愛情故事、「花園街五小強」的友誼、袁富華與梁仲恆及陳昊森與林國斌兩對父子情，葉念琛亦碌盡人情卡邀請多位愛將亮相，其中一位是當時剛生完BB的孫慧雪。拍攝當日，曾參與葉念琛作品《失戀日》的麥明詩亦驚喜探班。

孫慧雪曾演出葉念琛執導的電影《失戀日》、《我要發達》、《我的情敵女婿》、《我的荀盤男友》、《阿索的故事》、《致命24小時》及電視劇《美麗戰場》。她說︰「今日係我生完第二胎，產後復出嘅第一個工作，我上次生完BB之後，坐完月嘅第一日都係拍葉導演電影，多謝導演咁賞識我。」當日拍攝的劇情講述飾演阿寶的譚旻萱離開成長的花園街，決定到中環生活，到餐廳見工做侍應，孫慧雪就是餐廳老闆娘。坐完月的孫慧雪精神飽滿，聽完葉念琛簡單講解就埋位，多角度拍攝都是一Take完成。

孫慧雪完成拍攝後表示首次跟譚旻萱見面和合作，她說︰「今日嚟演出餐廳老闆娘角色，Mandy嚟應徵做侍應，我梗係請佢啦，咁靚女，一定會有好多客人嚟幫襯。其實未拍呢套戲之前，我Follow咗Mandy個Ig好耐，我仲經常同葉念琛導演講『Mandy超靚』！今日第一日同Mandy演對手戲，亦都係第一次見面，我幻想Mandy係好嬌嗲嗰種女神，認識後發現佢非常爽朗，都係超級女神，但係豪邁爽朗型，同佢傾偈會笑唔停，同我喺Ig認識嘅佢好唔同，真人更加可愛。」

（即時娛樂）