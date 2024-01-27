王青霞被指疑已婚一腳踏兩船 李龍基否認遭未婚妻派帽 (18:53)

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）被指曾在2018年的舊照中手持「Bride to be」王冠自拍，李龍基指當時Chris的前度向她提議訂婚，但她沒答應。李龍基強調Chris沒有一腳踏兩船，向他派綠帽。（資料圖片、YouTube片段截圖 / 明報製圖）

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）近日是非纏身，繼被指疑學歷造假、畫作屬淘寶貨及曾在美國徵婚，向一男子借3萬美元後失蹤後，近日再被指疑已於2018年結婚，但同時跟李龍基發展，涉向李龍基派綠帽。有YouTube頻道刊出Chris社交平台的一些舊照片，包括她拿着「Bride to be」王冠的自拍照、跟一名疑似美國軍人親吻的照片，該頻道更指Chris與該男子的其中一張相中有戒指盒，質疑她2018年已跟該名疑是美國軍人的男子結婚，但同時跟李龍基一起。

李龍基向傳媒表示相中人是Chris的前男友，對方曾於2018年向Chris提議訂婚，但Chris沒答應，更在2019年已跟對方正式分手。李龍基說他離婚後，2019年的8月才跟Chris一起，而Chris在2019年4月後已沒返回美國，經常陪在他身邊，也沒有再跟該名前度見面。李龍基表示該頻道刊出的其中一張2020年有Chris及該男士同場的照片，其實是2018年的舊照，只是facebook在2020年以「當年今日」重發。

李龍基接受《明報》訪問被問到是否很困擾時說︰「 其實律師同我講不要再發什麼訊息，盡量不發聲，但抹黑地說我戴綠帽，我覺得有必要弄清楚，亦還Chris一個清白。」

（即時娛樂）