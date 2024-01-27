Twins演唱會上哭成淚人 努力多年感恩工作上有選擇權 (19:22)

Twins昨晚（26日）舉行第5場紅館演唱會，適逢是成員鍾欣潼（阿嬌）的農曆生日，有歌迷更扮成禮物大叫「生日快樂」，阿嬌笑道︰「嘩，你唔係送你畀我呀？我唔要得唔得呀？我唔知擺喺邊，唔識點養你﹗」全場捧場大笑，蔡卓妍（Sa）提議現場10000名觀眾大合唱生日歌，向拍檔送上祝福。

阿嬌、阿Sa及後獻唱《相愛22年》前深情對話，阿Sa說︰「22年前真係想像唔到，呢個係我哋嘅將來。咁多年，好多人可能會話Twins好好彩，其實我哋條路一啲都唔平坦，一開始係好純綷嘅快樂，過咗幾年就開始唔係好識笑。」阿嬌說︰「我仲難啲﹗我記得一開始，Mani（經理人霍汶希）不停叫我笑呀笑呀，我真係好辛苦。到慢慢開始好多人支持我，覺得被人重視，我先識笑多咗，同你一齊又開心，打開咗自己。」阿Sa續說︰「神奇嘅地方係我哋由細個時乜都唔識開始，之後感受到好多人情冷暖，開始自己識思考，慢慢有幾年真係好似笑少咗，好慶幸我哋真係好努力到走過咗呢啲階段。」

阿嬌表示︰「終於嚟到呢度...」阿Sa望住好友表示︰「係呀！恭喜你﹗」兩人隨後相擁，卻因為太激動而撞向對方的臉，結果齊齊大笑起來。阿Sa開心地說︰「終於去到今日啦，終於可以鍾意笑就笑，喊就喊，享受人生，呢個工作，自己想做，呢個唔好做！」阿嬌答︰「係呀，有選擇權！終於到呢個時刻，太感恩。」Twins之後多謝歌迷22年來的支持，阿Sa此時哭着說︰「多謝你哋所有人， 喺我哋最唔好嘅時侯送上鼓勵，好重要。」兩女邊哭邊唱，淚流滿面。

（即時娛樂）