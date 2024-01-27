JW新店開張 陳瀅周嘉洛雙雙遲到 合買3000杯飲品賠罪 (20:47)

王灝兒（JW）與朋友合資的飲品店今日開張，獲好友羅天宇、馬天佑、江若琳與丈夫蕭唯展（Oscar）更帶同未滿1歲的兒子Owen現身到賀。陳瀅與周嘉洛雙雙遲到，陳瀅因去錯上環分店，周嘉洛則懶牀，氣得JW七孔生煙。陳瀅安撫JW，說會自掏腰包買1000杯飲品。陳瀅受訪時說︰「我沒看請帖，不知道她在尖沙嘴開舖，但知道她在上環有分店。我住九龍，她又沒跟我說新店很近我的家。」JW聞言衝過來大聲說：「我一定有講是尖沙嘴。」

比陳瀅更遲現身的周嘉洛睡眼惺忪，滿臉鬚根。他說︰「遲到有很多原因和不對，要道歉。我未睡醒，很趕急，來不及剃鬚。陳瀅買1000杯飲品賠罪？我比她遲一點，我就買2000杯，下個月出糧來買。」陳瀅早前回加拿大休息兩星期，她透露16歲愛犬在她回港後病逝。陳瀅說︰「第一次面對寵物的生離死別，很大打擊，令我不再那麼執著，關心的事也改變了。緊張結婚多一點？我會緊張身邊愛惜我的人，從前很介意別人對我的看法，現在不再太在意別人的說話。」

JW表示去年7月在上環開了第一間飲品店，因生意好開始回本，因此再選址尖沙嘴開分店。她表示會繼續擴張生意，目標是衝出香港，已落實在英國開分店，之後會陸續在馬來西亞、泰國和菲律賓開舖。JW說︰「第一次投資餐飲業，很緊張﹗我暫時投資了6位數，再開分店就要再加大投資額。男友今天要工作沒來，他在背後支持我，給了很多意見。」

（即時娛樂）