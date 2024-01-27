肥媽再鬧垃圾徵費政策唔清晰︰我係蟻民要等政府明確指示 (21:44)

肥媽今日出席中醫美顏店開幕活動時，表示現在每星期既要拍網上短片，又要開直播及錄影《中年好聲音2》，經常說話容易聲沙，故常自備果皮水飲用。談到她早前拍片鬧政府的垃圾徵費政策製造混亂，推出綠色膠袋為賺錢，肥媽說︰「市民自費購入指定垃圾袋不是問題，但應教大家如何將垃圾處理分類。我家養了6頭狗，每天有一大堆狗隻糞便，也有大量廚餘，廚餘經處理後可以再變成泥土養分來種花種菜。我想知道，應以不同垃圾袋將狗隻糞便與廚餘分開包好，還是為減廢一袋過？那又為什麼要分不同袋去裝，變成多餘！我只是蟻民，真是要等政府好好解答，給明確指示。」

同場的陳樂榣去年為丈夫葉泓聲（Gordon）誕下女兒葉沚雨（Gia），她表示女兒的名字是由高人改，「沚雨」有水可帶旺爸爸。陳樂榣表示女兒已4個月大，她與Gordon希望盡快再懷孕趕及生龍B。

譚杏藍去年2月與ToNick主音趙善恆分手，9月就宣布有新歡Ronald，因而被質疑一腳踏兩船無縫接軌。她否認傳聞，強調分手了一段日子才跟相識了數年的Ronald開始戀情。對於男方被爆曾向KOL前女友黃亦禧求婚，惟2人最後結不成婚，譚杏藍說知情，但不便透露原因。她又表示正在調理身體，為未來隨時懷孕做準備。

（即時娛樂）