獎門人｜《愛‧回家》4美為追星踩場 呂慧儀熊抱丁子朗 (15:51)

樊亦敏夾在黃奕斌及丁子朗中間時陶醉至不能正常運作，緊張到雙眼緊閉之餘，更一度笑到跌落地兼瘋狂拗腰。（大會提供）

湯盈盈、呂慧儀、樊亦敏及姚瑩瑩為了追《超星》練習生，突然在《獎門人》錄影時走入現場，更自封「愛回家之Super Beauty」。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《獎門人春節感謝祭》今晚（28日）新一集的嘉賓陣容鼎盛，有56位《亞洲超星團》超星練習生、江嘉敏、陳懿德、關楓馨、黃婉恩、湯盈盈、呂慧儀、樊亦敏及姚瑩瑩。湯盈盈、呂慧儀、樊亦敏及姚瑩瑩為了追《超星》，突然在錄影時走入現場，更自封「愛回家之Super Beauty」。

4女在獎門人錄影「開心無敵傳紫菜」環節」突然出現，遂獲安排與《超星》練習生傳紫菜。樊亦敏雖然見慣大場面，但夾在黃奕斌及丁子朗中間時竟陶醉至不能正常運作，緊張到雙眼緊閉之餘，更一度笑到跌落地兼瘋狂拗腰。呂慧儀最進擊，傳紫菜時不但熊抱丁子朗，更出動長腳將丁丁夾實，令全場尖叫。湯盈盈未知是否怕老公錢嘉樂呷醋，全程表現半推半就，跟姚瑩瑩一樣含蓄又規矩。

一出場便揚言「唔計騷都OK」的江嘉敏、陳懿德、關楓馨及黃婉恩，與《超星》練習生玩「開心無敵接力賽」時亦表現瘋狂，當中以陳懿德最「搶韁」。負責「自轉」及拍住區珀豪玩「人肉呼拉圈」的陳懿德，平均每轉3圈便會跌在地上兼分不清前後左右，被獎老狂喝倒采。到玩呼拉圈時，當陳懿德跳到區珀豪身上，區珀豪即面露難色兼大叫好重，結果陳懿德又跌了3次落地，成為滾地葫蘆。江嘉敏玩人肉呼拉圈時的面部表情如劫後餘生，相當有娛樂性。4名小花之中，關楓馨最有實力，不但極速過關，還全程表現淡定。

（即時娛樂）