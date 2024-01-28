李龍基不介意未婚妻黑歷史︰我愛佢就足夠 (18:27)

李龍基在好友胡楓的社交平台開腔，稱每個人也有過去，他與未婚妻Chris相愛就足夠。（網上圖片、資料圖片 / 明報製圖）

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）近日是非纏身，被指疑學歷造假、畫作屬淘寶貨、借錢不還兼失蹤， 更被疑已於2018年結婚，但同時跟李龍基發展，涉向李龍基派綠帽。雖然如此，兩人感情未受影響，李龍基否認傳言及力撐未婚妻，繼日前帶Chris出席好友飯局後，昨天（27日）更現身好友胡楓的社交平台開腔回應事件。

他在片段中說︰「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛﹗不過，千祈唔好摷呀﹗只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。佢成日同我講『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。只要我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠﹗」

今日又有報道指Chris稱曾入讀的美國飛行學校Pacific States Aviation表示沒她的就讀紀錄，在Chris證書上簽名的導師Rashid Yahya稱對她沒印象，或考慮採取法律行動。報道又指Chris曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，獲獎項目是「ARJ21噴氣支線客機工程」，但翻查資料顯示該項目的主要完成人兼得獎者是田劍波，得獎人並沒有「王青霞」，田劍波亦說不認識Chris。

另外，Chris曾自稱2017年完成北京航空航天大學EMBA課程，但該校的經濟管理學院教職員表示EMBA課程已在2016/17年度停止招生，最後一屆EMBA課程則是在2015年開學，該名教職員亦稱對Chris沒印象。報道指北京航空航天大學目前正在放寒假，要2月中開學後才可正式核實身分。

（即時娛樂）