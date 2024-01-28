39歲高鈞賢自爆有圈外女友 認好事近望2年內做暖爸 (20:10)

高鈞賢加入主持HOY TV《健康關注組》，伙拍敖嘉年、梁嘉琪、黃芳雯、麥詩敏及吳雲甫等一齊主持節目。他與眾拍檔今天為節目拍攝宣傳照時，稱初入行時也曾主持兒童節目，後來主力拍劇，這次再做節目主持有點緊張。現年39歲的他雖然香港、內地兩邊走，外形仍保持得好。高鈞賢自言平日注重養生，常喝滋潤湯水，也會服用營養補充品，有計劃做健康食品生意。

他表示目前在深圳居住，有時會到北京工作，下月農曆年會留港陪伴家人。談到可有被家人催婚時，高鈞賢說：「我的姊姊已有兩個女兒，家人因此沒催我結婚，但我也應該很快，畢竟39歲是適婚年齡。」他透露已有另一半，由於對方是圈外人，因此想低調一點，未必會公布婚訊。高鈞賢自言從前做暖男，現在想做暖爸，希望今年或明年可成事。他說︰「龍年或蛇年生BB也不錯，應該幾旺我﹗」

《健康關注組》元老敖嘉年、梁嘉琪開心節目有新血及舊同事加入，笑言似見到自己開枝散葉。梁嘉琪興奮表示將在新一季節目轉跟高大靚仔有胸肌的拍檔合作。敖嘉年笑說︰「我慶幸自己甩難才對﹗雖然與嘉琪合作有默契，但她太喧嘩又煩厭。換拍檔也好，我可以負責帶新人。拍這個節目時常發現嘉琪身體有很多毛病，她又有社恐，所以她一定要繼續主持這個節目。」

嘉琪羨慕敖嘉年稍後飛馬來西亞拍電影，自嘲沒男友只好寄情工作。她說︰「雖然因節目認識很多靚仔醫生，但他們都有家室了﹗我龍年未心急求姻緣，我生肖屬雞，聽聞今年運程不錯，桃花旺，但都是在工作上。我要矜持，不會主動出擊，感情事隨緣，最重要努力掙錢，買間大姑婆屋給自己。」

（即時娛樂）