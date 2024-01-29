Stanley自揭同Jeremy跳《Fever》秘密 原來跟姜濤有關 (12:28)

Stanley在社交平台自揭能參與合唱《Fever》的秘密，原來跟姜濤有關。（Ig圖片）

MIRROR亞博演唱會前晚（27日）完成第11場後，昨晚（28日）休息，今晚（29日）展開第12場。12子趁小休一天各有計劃，被李駿傑（Jeremy）封為「大表波」的邱士縉（Stanley），昨天除了繼續操肌外，亦不忘享受家庭樂，陪家人食飯，他在Ig限時動態貼出可愛侄兒「細邱生」吃東西片段，還表示成就解鎖：「細邱生肯拖我。」當堂父愛滿瀉。

另外，Stanley和Jeremy合唱的《Fever》惹很大迴響，尤其Stanley的爆肌身形連日來也成熱話，Stanley在Ig貼出和Jeremy合照，還分享一個秘密：「最最最一開始嘅rundown，我只參與#來不及同Band Part!（係最最最到，監製話呢個係rough，歡迎大家討論嗰隻）我就同Jeremy講：死啦，我老本行係跳舞喎，我可以喺邊part跳呢？當時#fever嘅組合其實係另有其人，就係~~~~姜濤! 佢哋知道之後就二話不說咁話：咁不如你哋/我哋夾#fever啦! 咁你咪可以跳舞囉! 所以呢個version就誕生了。

所以要好好的多謝Jeremy及姜濤同莊少榮，容許呢件事發生，我又可以跳下舞仔，希望大家會喜歡呢個不同版本嘅 feeling feeling so hot﹗」

（即時娛樂）