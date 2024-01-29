麥明詩低調撐吳業坤個唱 坤哥忘拉褲鏈勁尷尬 盼返紅館開騷 (14:19)

吳業坤昨晚（28日）於新蒲崗舉行一場《坤哥 ただいま 2024 音楽会》，除有太太濱口愛子到場支持，亦獲不少好友前來撐場，包括JW王灝兒、戴祖儀及最近被傳將嫁男友盛勁為的麥明詩，不過麥明詩為免影響主角坤哥，開騷前先走到後台合照，未得encore環節已低調離場。

坤哥先身穿白色西裝獻唱歌曲《百姓》為個唱揭開序幕，之後向入場支持觀眾不停道謝，他說：「上一次演唱會在2019年，2024年還見到有人入場支持，我好感動，不過今次規模不同，我都覺得細場好啲，以後唔使去紅館，講笑啫！」他又感性重提當年紅館講過人生就好似一個篩的言論，指不同年代都會承載許多不同的人，有一些人會被篩走，但只要努力承載，人生就會好好，他說：「請大家記住這個理論，因為人生有很多不能夠預計，但我仲好好想唱歌、好想返嚟做呢個騷，希望大家不要在我人生中離席。」

坤哥騷前表明不會除衫騷肌以歌會友，當中一度脫去外套，只穿小背心，拿起結他化身rock友，還沾沾自喜稱有人指他似謝霆鋒，聽到台下觀眾要求除衫，還他即道：「有小朋友在場，不宜半裸。」

之後他換上另一套西裝，一上台即有人大叫，原來坤哥的褲鏈未拉好，他本來打算返後台但門已鎖，唯有走到陰暗位置處理，他尷尬笑道：「拉褲鏈都係表演嚟㗎！」

他落台與觀眾互動後，並在觀眾提醒下向太太道謝，唱出日本歌手中島美嘉歌曲《我也想過一了百了》，他說：「首歌的意思是不要放棄，頭先話唔使去紅館，我都希望一步一步走向大場，但不知幾時再有機會再開演唱會。」尾聲他本來以《原來她不再愛我》作結，但觀眾要求下第3度encore，並以一曲《玩具成熟時》為演唱會劃上句號。

坤哥騷後受訪笑指太太低調，拒請太太到台前合照，他表示日文歌是特地為太太安排，更大爆太太眼濕濕，一度誤會激嬲了太太，他說：「原來太太是感動，她稱終於有首日文歌。」對於在台上表現感觸，他明言亦希望重返紅館開騷，但人生總有高高低低，希望事業循序漸進，他不禁笑道：「但輸咗畀條褲鏈添！」

對於獲傳婚訊的麥明詩捧場，坤哥表示和麥明詩因合作拍《誇世代》時熟絡，不過昨晚未見盛勁為，至於坤哥有沒有問過麥明詩是否結婚？他則說：「她沒有跟我說，我有問她是否真的？她就叫我等下就知，我不八卦，也不追問落去，可能是假呢﹗」

（即時娛樂）