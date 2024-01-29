林峯鍾情紅館 自爆年底或開演唱會 盼與MC陳蕾合作 (15:58)

林峯新一年推出新歌《無傷大雅》，日前他現身新城接受由程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問。問林峯到多久沒到電台？林峯笑言：「好耐，耐到我都唔記得咗。不過我覺得好親切，但冷氣好凍。」程凱欣即提他已有6年，林峯即笑說：「有咁耐咩？」

對於再出新歌，林峯透露唱片公司不停為他的新歌找合作伙伴，他說：「徐浩好好，令到我喺錄音室好舒服，原本好緊張，驚Carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易，快啲入狀態。」

今次新歌組合十分新鮮，提到作曲的吳林峰，林峯笑指：「對方當初第一句就問我，知不知佢以前唔鍾意我？我話唔使問，我哋同名，佢實畀同學玩咗好多年，亦因為咁，佢話留意我嘅歌好多年，好了解我聲線。」

林峯坦言喜歡舞台：「我覺得香港藝人好犀利，唔止表演，仲飛天遁地好勁。」以往都在紅館舉行演唱會，談到啟德體育園將啟用，主場館可容納5萬人，但林峯始終鍾情紅館，他說：「睇過好多四面台場地，始終覺得紅館好有凝聚力，每一次在紅館綵排，都鍾意瞓喺紅館地板上面，望上去，就算未有觀眾入場，都感受到力量。」

林峯自揭與唱片公司正在洽談年底會否舉行演唱會，他說：「希望計劃2、3個月再出一首新歌，但都會兼顧影視，好似電影拍攝，不過後半年會放時間在音樂上面。」他表示希望有機會與同公司的MC張天賦和陳蕾合作。

林峯與太太張馨月育有一女「格格」，被問及對於女兒學習態度，林峯說：「我唔會太寵個女，讀萬卷書不如行萬理路。希望趁呢個年紀要畀佢知規矩，人生最緊要開心，基本知識要知就可以，其他由女兒自由發揮。」

（即時娛樂）