盧海鵬右眼失明影響日常生活 堅持每天晨跑 說話中氣十足 (17:26)

每逢農曆新年，黃夏蕙例必悉心打扮，到黃大仙廟上頭炷香，為配合龍年，她預告化大戲妝版的「小龍女」造型亮相。（林蘊兒攝）

盧海鵬右眼失明，但仍堅持每天晨跑，他的精神不俗兼中氣十足。（林蘊兒攝）

93歲黃夏蕙（夏蕙姨）設立慈善基金昨晚（28日）舉行籌款晚宴，並筵開約80席，善款將捐予保良局。夏蕙姨親自打電話邀請老友到場，包括盧海鵬、劉錫賢、徐寶鳳、江圖、周潤發胞姊周聰玲、黃榕和薛影儀等。

黃夏蕙暫時不返美國，留港打理慈善基金工作，並籌備自傳電影。每逢農曆新年，黃夏蕙例必悉心打扮，到黃大仙廟上頭炷香，為配合龍年，她預告化大戲妝版的「小龍女」造型，又找在自傳電影中飾演「中年潘炳烈」的陳建興扮楊過。

82歲鵬哥亮相慈善晚宴大受歡迎，成為賓客集郵對象。雖然他因患糖尿病引致右眼失明，但仍堅持每日晨跑，精神不俗，說話中氣十足。

提到周潤發早前參加渣打馬拉松挑戰半馬成為焦點，與發哥份屬跑友的鵬哥，自知年紀不輕，怕心臟未能負荷，無意跟發哥挑戰跑馬拉松。他說：「一隻眼已盲，只剩另一隻視力，日常生活還可以，只是看東西會矇查查不清楚。如果讀劇本和看手機，字體太細就讀不到。現在我日日跑步做運動，無懼風吹雨打，天寒地凍，總之每日堅持沒有停過。」

已進入半退休狀態的鵬哥稱，如有人找他拍戲演出，他不會抗拒。早前他為《萬千星輝頒獎典禮2023》擔任頒獎嘉賓，無綫可有斟他回巢演出？鵬哥笑說：「說話講完就算，我又不志在搵錢。閒時在家看電視，不過不是追劇，而是重看以前《歡樂今宵》。」

（即時娛樂）