彭美施投資500萬製作新版《白蛇傳》 盼將粵劇帶到拉斯維加斯 梁兆明梁非同感壓力 (19:49)

（右起）贊助商「簡和堂」創辦人林偉基伉儷偕好友梅小青及「雅趣聚緣」藝術基金會創辦人侯王碧影支持施姐作品。（鍾偉茵攝）

梁燕飛和李秋元有份演出，而李秋元繼《武俠》粵劇專場後，第二次和施姐合作，他表示曾演過許仙一角，但也認為今次很大挑戰。（鍾偉茵攝）

已第6次和施姐合作的梁非同（右圖），坦言每次都有壓力，因施姐的作品一直好好，每次都想有突破讓觀眾驚喜。（鍾偉茵攝）

「創意班主」彭美施（施姐）今天（29日）在銅鑼灣舉行粵劇《白蛇•許仙情越千年》記者會，宣布於3月26至31日，在西九戲曲中心以三對文武生與花旦分別演出6場，施姐透露今次製作費投資達7位數，而且創作時遇到很多樽頸位，演出前仍需要嘗試不同舞台效果，但仍感到開心兼有滿足感，她說：「今次我的金句是『克服到什麼，就做到什麼』。」

繼作品新《梁祝》重演一票難求，成梨園熱話，施姐乘勢上演身兼出品人及總策劃的第7齣粵劇系列：《白蛇•許仙情越千年》今次嘗試同一齣劇，起用梁非同配梁兆明、林穎施配王志良、梁燕飛配李秋元三對文武生與花旦，分別演出場次，亦邀得曾演出過《白蛇傳》白娘娘一角、已離開粵劇舞台40年的江雪鷺任藝術顧問，江雪鷺大爆施姐為今次粵劇費盡心思，很大壓力兼辛苦，同時讚施姐每次作品都盡心盡力、不計金錢和時間，施姐說：「每一次都有壓力，壓力可以化為動力，已經適應，便按部就班處理。」

她透露今次製作費投資達500萬，幸有贊助支持，團隊亦對票房有信心，她坦言：「做粵劇好難掙錢，希望打個和，已經是好理想的成績。」施姐曾宣布做完粵劇《紅樓夢》便收山，但已決定收回這決定，她說：「我希望將粵劇能做得更加多元化，希望可將粵劇推廣到海外，不只困在香港，甚至我有好大目標，想在拉斯維加斯演出粵劇，讓外國人看到廣東粵劇的武打精髓，我好希望實現這願望。」

李秋元繼《武俠》粵劇專場後，第二次和施姐合作，他表示曾演過許仙一角，但也認為今次很大挑戰，他說：「要我駕馭文場的小生，都有點壓力，因為演武場的戲，會比較有自信好多。」王志良指三對文武生與花旦組合各有特色，他亦十分期待演出。

梁非同與梁兆明「雙梁配」今次獲安排壓軸演出兩場，已第6次和施姐合作的梁非同，坦言每次都有壓力，因施姐的作品一直好好，每次都想有突破讓觀眾驚喜，她說：「再次合作感覺好好，今次投影和劇情上都有別傳統，《白蛇傳》這個故仔已流傳很久，在大家既有概念之下再創新，好有挑戰性，給予演員或編導求突破的刺激感，大家努力去做好場戲。」

問可擔心戲迷會拿3對組合來比較？梁兆明直言今次有少少壓力，因故事家傳戶曉，且有3個不同組合演同一齣劇，在舞台上有良性競爭及對比。梁非同認為3對組合分別演出這個安排十分好，很開心可以一齊排練，演員可以互相學習和交流，她會抱着這個心態參與演出。梁兆明認為戲迷均相對理性去欣賞角色，相信在舞台上大家會盡自己的努力去做好演出，一定是百花齊放。「雙梁配」組合已合作多次，問是否已很有默契？梁兆明說：「相對上比較熟悉，大家都知道大家的演繹方法。」

（即時娛樂）