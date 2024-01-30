姜濤Stanley組「大表姜」 熊抱索吻拖手合唱 展示兄弟情 (11:22)

姜濤說：「其實佢（Stanley）有一排成日都好似話我嘅，跟住佢就話：『我話你好過出面啲人話你。』希望你以後可以繼續話我。」（YouTube截圖）

MIRROR亞博演唱會昨晚（29日）舉行第12場，彩蛋是有新朵的「大表波」邱士縉（Stanley），Stanley邀請他視為弟弟的姜濤同台演出，2人化身限定的「大表姜」CP合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》，姜濤不停向Stanley表達愛意，2人熊抱對方，Stanley攬住姜濤時笑說：「我應該攬到嘅﹗」然後再拖手合唱，其間姜濤鬧着玩輕吻Stanley隻手，Stanley搞笑避開兼伸脷，場面惹笑。

合唱完後，2人又半跪感謝對方，姜濤多謝Stanley：「由入MIRROR到𠵱家，包括經歷過好多嘢時候，佢（Stanley）都默默地喺背後支持我，其實佢有一排成日都好似話我嘅，跟住佢就話：『我話你好過出面啲人話你。』希望你以後可以繼續話我，佢教咗我好多嘢，同埋佢係好勤力，係好唔簡單，一直都等緊機會畀自己，佢默默地好有耐性咁付出佢嘅時間學演戲，所以我相信佢可以變成影帝。」

Stanley聞言也說：「其實我哋關係好得意，唔會平時約出嚟食飯打波，但總之佢需要我時，我就會喺度，我需要佢時，佢都會出現，我同佢講過一句話，無論點都好，都會喺身邊支持你，呢個係真心嘅，唔係因為你係姜濤，係因為你嘅內心好強大，令我覺得呢個小朋友係好叻。」

（即時娛樂）