跟Shiga婚後首個新年 陳家樂期待派利市 情人節冇部署 (12:30)

陳家樂日前出席可持續時裝設計競賽活動，近日正忙於拍新片﹐而留鬍鬚的他認為，這是很好環保概念：「將一啲舊嘅衣物回收，再重新設計，亦都可以將一啲可能過咗時嘅衣物加入新元素，令到時裝感覺再一次散發，又或者用唔同配搭令件衫再着多幾次，會有另一番味道，我覺得配搭得宜，係可以循環再着多幾次。」

去年跟連詩雅（Shiga）結婚的陳家樂，快將迎來2人的首個農曆新年，他表示包利市時感覺特別：「以前同佢拍拖嘅時候，我封我姓陳嘅利市封，佢有佢自己嘅靚靚利市封，今年我哋統一用一個利市封，大家去揀選屬於我哋嘅利市封，個感覺都幾特別，感覺我哋係一條Team、我哋係屬於一個團隊去做呢件事。第一年真係一個家庭咁樣去派利市，都幾期待。」

農曆新年後緊接情人節，同時亦是2人婚後首個情人節，不過家樂坦言「冇部署」：「因為我𠵱家拍緊一部電影，希望完咗之後，同佢去旅行，呢套電影籌備咗一段時間，喺造型上有啲改變，要減肥，佢一路都陪我地獄式節食，所以完成呢部電影後，希望可以同佢放假，情人節去旅行食餐飽。」

提到不少觀眾大讚他於電影《金手指》中的演出，陳家樂表示有份參演已很開心，觀眾留意到自己更是喜出望外：「今次有一個大家留意到我嘅一個角色，自己好感動，因為能夠喺咁多角色入面，可以畀到深刻印象觀眾，好受寵若驚。亦都好多謝畀咗好多鼓勵我嘅導演，同埋兩位超級巨星：劉生（劉德華）同梁生（梁朝偉），有佢哋嘅演出，先會帶動到其他演員交出更好表現。」

（即時娛樂）