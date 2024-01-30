狀王之王｜王浩信誇張式喊笑演繹 孖「語障」金剛放笑彈 (12:45)

Vincent與飾演何守信的林子聰，亦有不少對手戲。（大會提供）

王浩信為演活宋世傑施展渾身解數，除放下視帝包袱，以極誇張表情又喊又笑，他與金剛首度在無綫劇合作，兼飾演「最佳拍檔」。（大會提供）

無綫劇《狀王之王》昨晚（29日）首播，宋世傑（王浩信飾）雖然天資聰穎，曾以「秀才」資質考獲「榜眼」資格，但由於無心戀戰官場，多年來只與好友阿九（金剛飾）靠行「騙」江湖維生，生活逍遙寫意；直到京城爆出「蜘蛛精殺人案」，一而再有男子被殺兼下體重要部位離奇失蹤，宋世傑與阿九因曾與其中一名死者鞏小凡有過節、被鎖定為頭號殺人嫌疑犯。

宋世傑最終憑三寸不爛之舌為自己洗脫嫌疑，並決定潛入知名妓院「倚春閣」調查，其間遇上美麗又神秘的老闆娘葉三娘（文凱玲飾），以及猶如前世撈亂骨頭的玲瓏（姚子羚飾）。昨晚（29日）已有網民競猜，直指在首集壓軸出場的文凱玲，大有機會是蜘蛛精化身。

王浩信為演活宋世傑，施展渾身解數，他以極誇張表情又喊又笑，與金剛首度在無綫劇合作兼飾演「最佳拍檔」，無論表情或對白夾到十足；以「講多錯多」馳名的金剛，在劇中引爆「亂噏炸彈」，單是首集已先後將「出神入化」及「瀟灑」、錯講為「食古不化」及「瀟湘」，錯了後更要「死口唔認」，相當抵死。

除了金剛，Vincent與飾演何守信的林子聰，亦有不少對手戲，2人因10年前一段奇遇成為深交；雖然10年間見面不多，但宋世傑之後會因何守信插手不少奇案，值得期待。

（即時娛樂）