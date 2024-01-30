本尊就位｜ 孔德賢獲度身訂做「懲罰風箏」 克服畏高玩跳樹 直撲陳嘉慧 (13:27)

孔德賢凌空撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧（右下圖），又要孭陳嘉慧通山跑，是體能大考驗。（大會提供）

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等合演的《本尊就位》昨晚（29日）首播。

劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身，為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才「靈驗」。日積月累下，木昆為呂祖廟惹來不少閒言，終驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」，豈料途中殺出吼天犬，引發「仙犬大戰；另邊廂，呂祖廟發生少女譚姑娘（羅雪妍飾）離奇浴血事件，受賄的木昆原本與富二代利厚德（謝可逸飾）勾結，企圖助其脫罪，及後良心發現「改口供」致厚德入獄，利老爺（煒烈飾）盛怒下將木昆綁上「懲罰風箏」一飛冲天，令木昆「飄」到

五房族鎮；與此同時，五族房鎮疑似有山妖作亂，就在眾人盛心祈求呂祖出手捉妖之際，木昆拖著失蹤人士現身，因而被誤當真‧神仙。

孔德賢（Danny）在首集相當忙碌，除了「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，又要孭陳嘉慧通山跑，是體能大考驗。談到扶乩戲分，Danny事前專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦親自示範畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想突顯呂祖上身劇情。」

談到「偽扶乩」場口要唸大量古詩，Danny笑言：「好好彩我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

談到「懲罰風箏」，Danny透露是劇組事先為其度身訂做，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮，同埋嗰日吹咗好耐風扇，扮喺天度飛好搞笑。」

至於「從天而降」一幕，Danny某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都唯有頂硬上。呢個動作都幾高難度，因為我要跳落嚟，再直接壓落陳嘉慧，好彩兩個冇受傷，武指指導得好好。」

昨晚另一亮點，是飾演「琵琶仔」蝴蝶的區明妙，身世可憐的蝴蝶，未成年便被賣往妓院，及後在雪花幫忙下企圖逃離妓女生涯；可惜逃亡期間一波多折，更遭山妖「活捉」。年紀輕輕便從演經驗豐富的區明妙，是繼2019年《福爾摩師奶》後，第二度以民初造型拍劇，但明妙已由短髮妹妹仔、變成少女味濃的長髮姑娘，新鮮感十足。

（即時娛樂）