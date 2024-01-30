洪嘉豪平凡‧不平凡？ 跟MC友情不變 常作比較覺得煩 (23:30)

洪嘉豪表示跟MC友情不變，不過他表示MC若有心事亦不會跟他說。（資料圖片/林祖傑攝）

入行5年多的洪嘉豪，將於4月首次踏足紅館開騷，個唱命名為《洪嘉豪Kaho Live 2024》，他解釋以自己名字為演唱會命名，藉此鼓勵平凡的人，他說：「其實我覺得自己是平凡的人，多過自己好特別，一直有人說洪嘉豪唱歌普普通通、樣子又普普通通、連個名都普通過人，香港十大最多人用的男仔名，一定有嘉豪份，但我想藉自己這平凡名字，鼓勵大家不要因父母在你出世時，改了這個名或生得你普通，覺得自己受到限制，如這樣想就什麼都做不到，不能成大器。」

洪嘉豪用平凡名字，在不平凡地方舉行演唱會，他說：「我就是想說，我得其實大家都得。」即使名字平凡，他也沒有考慮改名。

入行5年，今次第2次舉行個唱，洪嘉豪已到紅館開騷，但他不覺得自己犀利，因好友MC張天賦很快已去到這位置，他坦言：「自問沒有MC這天資，出道時公司問我有什麼目標，我都是『一嚿飯』，說5年可以在麥花臣開到演唱會就好，開到紅館騷對我來說已經有突，今個騷要報答大家支持。」

洪嘉豪和MC雖然算Friend，但和年紀相若的陳蕾友情不同，他說：「坦白說，張天賦有心事不會跟我講，我有心事可能會找陳蕾傾訴，但我知道如果有什麼事，張天賦一定會幫我，男人都在心中。」

出道至今，洪嘉豪常被拿作和MC比較，他也覺得煩：「都有人問過我，經常被拿作兩個比較會否不開心？好坦白講，唱歌方面我真的不能跟他比，但有想過是不是應該不開心？其實也不是，我也有長處他是沒有的，大家優點不同，有時都會想，如果他唱我的歌會怎樣唱，最近大家很少見，但感情不變，正面講希望繼續互相學習，雖然有時我問他，他會答得好Hea，但這是他的性格，也不需要不開心。」

欲知專訪內容，請留意明天（1月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）