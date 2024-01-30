麥明詩向男友盛勁為求婚：我都好想同你結婚 (22:59)

32歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為拍拖3年多，兩人去年10月大方認愛，日前傳麥明詩與盛勁為秘婚，有攝影師在社交網上載Louisa穿著優雅短袖款式婚紗，坐着給化妝及髮型師扮靚，盛勁為亦入鏡。兩人未回應婚訊，有傳兩人將於3月結婚。

今晚盛勁為在社交平台公布喜訊，原來求婚成功的是麥明詩！Louisa跟盛勁為在朋友包圍下向男友送上手表求婚，說：「一段關係是雙向的，我想同你表達一下，我都好想同你結婚... ...」盛勁為驚訝說：「求婚呀？」

他亦以文字分享了感受：「以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好，但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：『既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。』聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後… 我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢。」

「由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人切想嘅女仔，仲要 …. (下刪一萬字)

同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將『情人』」同『朋友』呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。之後我講笑話，如果我哋結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然候堅做… 好嘢 你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過。拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：『你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。』我希望可以請你食飯食一世啦！」

（即時娛樂）