麥明詩公開甜蜜婚紗相 分享向男友盛勁為求婚心情 (14:19)

32歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師男友盛勁為昨晚（30日）在社交平台公布婚訊，麥明詩為男友炮製驚喜求婚派對。兩人當時與一班朋友在屋內，盛勁為以為要準備玩遊戲，豈料熒幕播出求婚影片，麥明詩更送上名表求婚，配以熒幕打出的字句「盛勁為︰你願意同我結婚嗎？麥明詩」向男友求婚。盛勁為在Ig限時動態上載當日被求婚的片段，直言︰「我以為大家玩緊遊戲，原來我先係主角。我全身冒汗中... This is眾人皆醒我獨醉。」

麥明詩準備的求婚影片曝光，片中有兩人拍拖時的甜蜜照片、麥明詩感染新冠病毒時，盛勁為在身旁照顧她的照片等。麥明詩在影片裏以文字說出自己的感受，她說︰「會幫我試位、影相。我中咗COVID，佢毫無猶豫咁繼續喺我身邊照顧我，仲有無比信心覺得自己唔會染疫，翌日就冧咗。雖然成日走咗去，每次都識得返屋企。」影片尾段是麥明詩開車到機場接男友機的片段。

麥明詩在社交平台分享2人的婚照，盛勁為穿上機師制服，麥明詩穿上粉藍色連身裙，手持一束白玫瑰。她分享了向男友求婚的心情︰「Ummm..經歷過之後，感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易。好多謝幫我保守秘密咁多個月嘅朋友，特別係化妝師、髮型師、攝影師，在心中。」

（即時娛樂）