王菀之《飯戲攻心2》電影歌曲 變導演陳詠燊家中禁歌 (15:28)

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的賀歲片《飯戲攻心2》下月9日（年三十）上映，Ivana主唱的電影歌曲《我們曾經白頭到老》今天（31日）推出。電影歌曲的曲詞、MV畫面預示今集戲中一眾主角在感情關係遇上新衝擊，「飯團」一家面臨解散。作曲的Ivana、填詞兼《飯戲2》導演和編劇陳詠燊（Sunny）就同聲表示今次電影歌曲非常感人，Sunny更指因為太太，主題曲頓變家中禁歌。

繼上一集《狠愛狠愛你》之後，Ivana和Sunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場5位「飯團」心情。Ivana強調2集的主題曲風格迥異，相信歌迷定必驚喜。她說︰「第2集是Rock和霸氣的，導演希望這次寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不止是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」比起節奏澎湃的《狠愛狠愛你》，Ivana指今次歌曲既窩心又充滿情感，她起初落筆寫曲的方向亦偏向簡單直接的旋律做主導。Ivana表示：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」

Sunny回憶指第一次收到Ivana的旋律時已十分感動，Ivana為其中一段填上「記得記得」4個字，他就根據這4個字及曲風以較直白方式去譜詞。Sunny說︰「今次最驚喜是我打破了自己的填詞紀錄，因為上一次《狠愛狠愛你》改了4、5次，今次我交第一次時，她沒應機，我就想是否出現了什麼問題呢？我再催多她一次，她說︰『導演，我好鐘意啊﹗』今次是我寫過那麼多次歌詞，第一次一Take OK﹗」Sunny透露第一次在家聽着歌曲成品，太太一聽已感動流淚。他笑言︰「太太覺得這首歌為何會跟上一集的喜劇氣氛那麼不同，究竟這套戲這一場會是怎樣的？現在這首歌變成我家的禁歌，不可以亂播，因為她可能會哭的﹗」Sunny指今次歌曲屬於抒情流行曲中最難的一款，淡淡然得來又藏着暗湧。他大讚Ivana的創作，欣賞她無論在音樂或演戲上都是一個相當專注和專業的藝術家。Sunny又指尚未觀賞新戲的太太，不停追問他今集劇情究竟如何，為何電影歌曲氣氛如此凝重。

（即時娛樂）