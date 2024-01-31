呂珊開騷邀陳山聰驚喜現身合唱 為演唱會推拍2齣劇 (16:28)

呂珊昨晚（30日）舉行首場《珍音樂呂珊演唱會》，7年沒在港開騷的她表示很掛念香港觀眾，直言在外地唱過大大小小的演唱會、音樂會，始終情牽香港。她笑言︰「現在流行AI唱歌，我不會，但我可以人肉AI﹗」語畢，呂珊唱出《笛子姑娘》、《誓要入刀山》及《萬水千山縱橫》等金曲。呂珊首晚請來陳山聰及粵劇名伶龍貫天擔任演出嘉賓。呂珊與山聰以母子相稱，並合唱一曲《相愛很難》。山聰搞笑對呂珊說︰「阿媽，你個頭咁膠﹗唔係，係咁高，件衫又好閃。」呂珊讚山聰不是視帝那麼簡單，指他除了是視帝，還是歌王。山聰耍手否認︰「我唔係歌王，我好少喺香港唱歌。我出道時係歌手，由歌手變成演員同視帝，全因觀眾支持﹗」龍貫天則與呂珊合唱多首粵曲。

完成演出後，呂珊說這次開騷邀請了很多圈中朋友入場支持，也有很多美國、加拿大、馬來西亞及內地粉絲來港捧場。她自言為了這次開騷推了兩齣需返內地開工的電視劇。談到她在台上表示付出所有酬勞邀請徐日勤擔任音樂總監，呂珊說︰「佢收人情價都好貴，掙少咗唔緊要，與佢合作係我夢想，終於夢想成真﹗」至於山聰演出時透露他們曾在海外登台時唱到停電，呂珊笑說︰「可能我哋兩把聲太勁，後來有光冇聲，只好清唱，所以我哋今晚再唱呢首登台歌。」呂珊自評這次演出只有60幾分，只開2場亦不夠喉，希望再開Part 2。她這次開騷，舞台上有拉丁舞者表演。呂珊被問到開Part 2的話可會挑戰拉丁舞時說︰「呢次都跳咗幾吓﹗台下十年功，辣身舞、交叉腳，我呢個年紀唔得，屆時可能跳較簡單嘅交際舞。」

（即時娛樂）