臨時劫案｜任賢齊自爆最驚半夜接林家棟電話 (16:56)

郭富城（Aaron）、林家棟、任賢齊（小齊）及張可頤主演的電影《臨時劫案》下月9日（年三十）上映。電影由一宗械劫案引發，Aaron飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家棟、安老院社工任賢齊無端介入，加上多位年輕演員擔演反派，與悍匪Aaron來一場翻天覆地的搶錢械劫風雲。任賢齊指今次角色跟過往很不一樣：「過往作品都是悍匪，凶狠囂張，跟我讀書的時候很相似，因為我以前是運動員，覺得自己好巴閉，行路都藐着別人，但今次是很不一樣的角色。」

談到他在戲中飾演的角色慕容輝，小齊形容：「慕容輝即是『冇用輝』，真是沒用、廢柴，是一個好人做不好，壞人做不到，心地幾好，但好心做壞事的人，所以走投無路，想歪去撈偏，幾得意。一個有愛心但沒本事的人，我想起我的成名曲《心太軟》，『把所有問題都自己扛，獨自一個人流淚到天亮』，逆來順受，被命運捉弄。這角色有個女兒，老婆走了，又要照顧老人家，走頭無路才會有奇怪的想法。我拍攝的時候比較低沉，自己心情也不是太好，當時又遇上疫情，整個世界大環境很差，自己入什麼也做不到，有點無奈，被迫接受現實，角色就是當下的心情。」

小齊劇透他與家棟在戲中是「沙煲兄弟」，但經常被家棟搵著數。他回想：「身邊總有這些朋友搵自己著數、佔便宜，常常黐着你，令你很慘，知道他因為沒辦法，會嬲但總會算數，繼續幫他，我身邊都會出現過這些朋友，總會撐他。」這次因為對手有林家棟，小齊二話不說要合作：「家棟能夠感動我，只要他開聲叫做任何事，我都會幫忙，因為他為電影付出很多。我最驚半夜接到他的電話，他會說『小齊我改了劇本，我們要怎樣改。』半夜三更，明天又早班，翌日見到家棟寫好所有修改的對白，標注所有跟我討論的，我覺得很累，但很興奮，覺得我們兩個是患難兄弟，他做得真的很真實，拍戲時我倆常走在一起，合作得很開心。」小齊最難忘在戲中被家棟瞞騙呃錢一幕：「我們在天橋底爆發，我鬧到他飛起，捉着他死扯爛撻，嗌到聲沙。這場戲，我覺得好辛苦，但將我心底的說話爆發出來。與家棟對戲很開心，我們真情流露，拍幾個Take完成，拍完都沒氣力了。」

至於與郭富城相識10多年，小齊終於等到合作，回想劇組初次圍讀情境更是有趣。小齊說：「第一次圍讀見到城城，他感覺怪怪的，原來他裝了假哨牙套，拍戲時他想到很多想法跟我們討論，我們的角色惺惺相惜，最後天涯淪落人，拍戲過程好有意思。」

（即時娛樂）