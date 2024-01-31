狀王之王｜王浩信女裝扮相獲讚 金剛拍互摸戲不尷尬 (18:23)

王浩信、姚子羚等主演的劇集《狀王之王》，昨晚（30日）一集講述宋世傑（王浩信飾）為了深入調查「蜘蛛精殺人案」，拉着阿九（金剛飾）一起喬裝成「孫阿姐」及「孫九妹」潛入倚春閣，其間因要隱藏男兒身鬧出不少笑話，「九妹」更因遭倚春閣貴賓睇中「濕身」收場。

為配合劇情，無綫官方社交網發布了兩條相關花絮，片段所見女裝出沒的「王金CP」呆企已令幕後同事忍俊不禁，姚子羚一度笑到擰歪面。穿上女裝的王浩信表情及蘭花手入型入格，他更主動向導演林子聰要求以「東北口音」上陣，配合角色高大身形之餘，增強喜感，包括「佢係禾味味（我妹妹）孫九味（妹）」、「貿（冇）飯食」、「典（點）解」、「你唔巧（好）死」、「Kai（開始）始」、「獎（江）山」及「遇伏（佛）殺伏（佛）」等，加上助語詞「喲」及刻意壓低的尾音，相當突出。不少觀眾讚王浩信的女人扮相，指他皮膚白淨之餘，更有「九頭身」身形。

王浩信、金剛在劇中幫對方「調較假胸」的場面十分搞笑。要向首度合作的王浩信做出如此狂野動作，金剛笑言零尷尬：「件事假㗎嘛，所以唔尷尬，可以去得盡啲。我同浩信本身係識嘅，所以更加冇障礙。」對於要扮女人，金剛坦言有一件事讓他不習慣：「扮女裝其實都辛苦㗎，因為要戴住胸圍同埋個妝要化到好白好白，我平時唔化妝嘅，所以覺得有啲唔自在，但成件事都係享受同開心。」

談到他在劇中被大隻佬演員環抱兼倒豎蔥式插入浴池的場面，金剛說︰「除非好危險嘅動作，否則我都會自己嚟。嗰次好安全，浴池啲水好深，唔怕撞到。導演子聰同劇組為演員準備暖水池，令我哋唔使凍住同震住咁拍。子聰好識照顧演員，包括感受同安全性。」金剛拍攝時要一再跌低及爬起身，拍完後幾近崩潰，但仍不忘收工時來個「金剛式出水芙蓉」，非常搞笑。

（即時娛樂）