王君馨何雁詩飛新加坡拍節目 向許紹雄父女拜早年 (19:14)

王君馨、何雁詩、曾樂彤、孫慧雪等，早前為HOY TV拍攝賀年特備節目《龍騰灣區歡樂年 - 過好年》，到訪台灣、馬來西亞、韓國、新加坡等地，介紹各地華人過年的不同傳統習俗。（大會提供 / 明報製圖）

王君馨、何雁詩及陳芷尤在新加坡拍攝賀年特備節目《龍騰灣區歡樂年 - 過好年》時，向早年移居當地的許紹雄及其女兒許惠菁提早拜年。（大會提供）

王君馨、何雁詩、曾樂彤、孫慧雪、陳偉琪、陳芷尤、莊錠欣、嚴崇天及曾琸庭，早前為HOY TV拍攝賀年特備節目《龍騰灣區歡樂年 - 過好年》，到訪台灣、馬來西亞、韓國、新加坡等地，介紹各地華人過年的不同傳統習俗，節目將於2月12日（星期一）首播。

首集由來自新加坡的陳芷尤帶王君馨、何雁詩探索新加坡過年傳統習俗，品嘗當地的賀年美食。他們第一站先嘗新加坡特色龍蝦肉乾，陳芷尤教講「肉乾」的福建話。混合了豬肉及蝦肉的肉乾經過炭火慢烤變得鮮甜香口，令3位美女食到不能停口。3位主持又到當地知名小販熟食中心「牛車水大廈」辦年貨。他們又拜會早年移居當地的許紹雄及其女兒許惠菁，大家相聚拜一個早年，兩人分享兩地新年氣氛大不同，原來新加坡沒有花市，許紹雄及囡囡笑言「可以行自己花園」。

何雁詩及王君馨在第2集到馬來西亞，跟「地膽」陳思圻到唐人街，介紹當地人常買的賀年飾物及傳統食品，亦教路大家經過燈籠時，抬頭看燈籠寓意「鴻運當頭」。除了採購賀年飾物及傳統食品有講究之外，如何擺放賀年食品、貼輝春、買年花原來亦有一番學問，3位主持將會在節目中為大家詳細講解馬來西亞多個過新年小秘訣。

孫慧雪、曾樂彤及莊錠欣將於第3集體驗台灣過年氣氛，台灣與香港的新年習俗相近，主持們介紹當地居民新年會貼揮春、封利市、食年糕，並遊覽剛於去年11月重新開幕的南門市場。除了新年食品，南門市場有很多得意美食，例如口感Q彈的甘蔗果凍雞，3位主持人更食到舔舔脷。他們又到百年老街迪化街，介紹超過50年歷史的花生糖名店，品嘗最好吃的花生糖及杏仁酥。

最後一集由莊錠欣、嚴崇天及曾琸庭帶大家到香港人熱愛的旅遊勝地—韓國，介紹韓國的新年習俗。作為韓團CLC團員的莊錠欣對韓國的街道及新年傳統非常熟悉，在節目中為大家詳細介紹唐人街，帶大家食韓式中華料理。另外，節目更有介紹韓國傳統市場，原來韓國人過年會到傳統市場辦年貨，包括煎餅、年糕、韓果等過年食品。

（即時娛樂）