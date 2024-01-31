楊紫瓊罕有剖白跟首任丈夫離婚原因 生育問題是關鍵 (22:08)

61歲楊紫瓊去年憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡金像獎最佳女主角，成為奧斯卡首名亞裔影后。她之後與法國富商未婚夫Jean Todt在瑞士低調完婚，結束19年愛情長跑。早前她再報喜，貼出BB腳仔相，宣布繼子Nicolas Todt當爸爸，她榮升嫲嫲。

楊紫瓊第一段婚姻丈夫是商人潘迪生，二人1988年結婚，1992年離婚。她近日接受同是金像影后的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的Podcast訪問，罕有談到與前夫潘迪生離婚原因，表示與生育問題有關。楊紫瓊被問第一段婚姻沒有生小朋友會否感到難過？她直認會，自言很喜歡小朋友，覺得成為人母是生命最大的喜悅，前夫亦嚮往大家庭，並需要兒子繼承事業：「不止一個，而是兩個，甚至三個兒子更好。」

楊紫瓊透露曾嘗試各種方法都未能懷孕，她認為生孩子的事隨緣，就算不能生也能領養。她表示：「我們很相愛，但我們在一起差不多10年，都沒能生出一個孩子，我們該怎麼走下去？」她覺得前夫需要繼承人，不是相愛就能辦到，覺得分開是明智之舉：「離婚很艱難，但我能夠離開，而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。我們很相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好」。她跟潘迪生再見亦是朋友。

（即時娛樂）