本尊就位｜陳嘉慧扮毁容鬼瘋狂尖叫 與韋家雄合作難忍笑 (14:16)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等主演的劇集《本尊就位》，第2及第3集主要圍繞「溫香玉院」花魁雪花（陳嘉慧飾）以「盛夏初雪」之名賣初夜的故事。一心希望將初夜獻給文人雅士的雪花，計劃將初夜變成文藝比拼場，只要憑票入場並勝出賽事，便可得到其初夜，令五族房鎮掀起撲飛及炒黃牛熱潮。一直垂涎雪花美色的金士豪／金爺（韋家雄飾）以橫蠻手段收購所有入場券企圖獨佔雪花，縱然中途殺出「程咬金」雷石／呂洞賓（謝東閔飾），金爺仍順利勝出。為保初夜，雪花扮厲鬼上身嚇退金爺，事件最終演變成殺人事件，雪花以嫌疑犯身分被捕入獄。急色金爺為盡快得到雪花，竟想到與鎮內警察串通，潛入監獄與雪花相好，雪花千鈞一髮之際想到以「鬼影」奇招嚇退金爺，力保貞節。

陳嘉慧（Erica）與韋家雄有不少對手戲，除了嘉慧要連環講鬼故及扮鬼嚇韋家雄外，二人更有不少拖手戲，家雄的急色樣鹹濕不足，搞笑有餘。談到與家雄合作，Erica坦言獲益良多，只是要忍笑。她說：「好開心可以同家雄哥合作，佢係好資深嘅前輩，佢拍劇好有自己風格同節奏，仲要係好難模仿到，真係好值得學習。我都有聽過個個同佢合作拍戲都忍唔到笑，我同佢拍時都係咁，佢成日用氣聲嗌『雪花』，仲要唔知點解啲對白同動作一經過佢，就即刻好有喜感。」

談到劇中角色自毁花容扮鬼，Erica透露：「個交叉疤痕係要事前整好晒嘅，化妝同事用咗好多時間研究點樣可以像真啲，因為每一次康復程度唔一樣，所以血嘅深淺都會唔同。有時現場拍拍吓個疤會突然跌落嚟要貼番上去，又或者還原番正常樣都好花時間，好多謝大家成日咁有耐性咁去等我。」Erica續指為了扮鬼，足足大叫了一整個晚上。她回憶：「我全程鬼叫咗成晚，叫到喉嚨都痛埋，因為要就角度，拍咗好多take。」官方今午釋出的NG片段，Erica與家雄演對手戲時錯漏百出，除了說話走音，更連環忘詞兼錯講英文，令家雄哭笑不得。Erica扮鬼望後怒吼一幕，因為韋家雄夾來夾去抓不準Timing，結果令二人險些真咀，家雄因而嚇至眼凸，場面爆笑。

（即時娛樂）