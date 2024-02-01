MIRROR演唱會｜AK為婆婆記憶力漸差哽咽 陳卓賢拍膊頭安慰 (15:37)

MIRROR昨晚舉行第14場亞博演唱會，成員江𤒹生（AK）與陳卓賢（Ian）的「IANSON」組合在彩蛋環節出場。兩人由參加《全民造星》開始已是好朋友，AK有感而發地說︰「好多人知道我哋由《造星》開始就好friend，其實可能好多嘢都係煙幕，可以呃到大家。其實我想講係大家呢5年嚟都見住我哋成長，不論我哋由《造星》開始到依家。我發覺開頭好多人都話我哋兩個好friend，叫多啲企埋一齊，然後會有啲唔同嘅古仔寫出嚟...」Ian聞言追問︰「咩古仔呀，我未睇過嘅？」

AK續說︰「自己返去搵，我唔講咁多啦﹗嗰段時間啱啱出道，我哋真係會有多啲時間見面，到你同我都出咗Solo之後，大家各自嘅工作忙咗，少咗見面，一齊做嘢嘅機會都少咗。大家忙咗，連私底下約食飯嘅機會都冇以前咁多。大家又會開始質疑我哋兩個係唔係唔friend？我哋係唔係嗌交呀？」Ian笑言︰「絕對唔使質疑，唔係真係咁friend㗎咋﹗」AK表示︰「呢個首先係啦，同埋我覺得大家會去猜度我哋中間嘅感情好搞笑，感情呢啲嘢係兩個人嘅事嚟㗎嘛﹗好多人都會睇我哋12個人嘅互動，依家又多咗啲，依家又少咗啲，你哋係唔係唔friend呀？我覺得有時大家有啲太無謂嘅猜想，諗咁多無謂嘢會攰咗自己。我好多謝大家陪住我哋去成長，見盡咗我哋所有高低起跌，但係好想話畀大家知，我哋12個好開心，仍然可以5年之後一齊開演唱會，可以唱歌畀你哋聽﹗」

兩人合唱《Don't Wanna Be Friends》前，AK說︰「我想自私少少做啲自己嘢，啱啱我唱《WE ALL ARE》時有少少感觸，因為我婆婆今日嚟咗睇。對上一次見我婆婆已經係5年前我哋第一次開Star Hall演唱會。都相隔咗5年，5年前我哋第一個演唱會到5年後依家，今日婆婆再次落咗嚟，婆婆開始年紀大，有時開始記性唔係幾好...」AK此時哽咽欲哭，Ian拍拍他膊頭安慰及遞上紙巾。AK忍淚續說︰「好開心今日婆婆可以喺度見證一個咁開心嘅時刻。我早兩日先同阿媽講佢睇嗰日個彩蛋係我哋兩個，因為我媽咪好鍾意Ian。婆婆愛你，公公都係﹗」Ian跟台下的江媽媽打招呼︰「多謝Auntie﹗好耐冇約你食飯啦，我要約你打邊爐。」

（即時娛樂）