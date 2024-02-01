郭柏妍拍節目叫鄧凱文著泳衣浸溫泉 自己包到冚現身 (16:40)

麥長青（麥包）、江美儀主持的旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，本周繼續有郭柏妍擔任嘉賓，郭柏妍伙拍首次拍攝旅遊節目的「東張女神」鄧凱文遊走惠州及深圳。4人在今晚（1日）一集先玩轉惠州，先後遊覽水東街、惠東縣臨海景點，一邊享受價值168元人民幣（約182元港幣）雙人輕食套餐，一邊欣賞一望無際、通向太平洋的蔚藍大海景色。

當中水退才能前往的情人島、韓劇式浪漫礁石禮堂是情侶至愛打卡熱點。鄧凱文自揭夢想婚禮條件正是陽光與海灘，形容這裏是「峇里島2.0」的她希望將來能在此舉行婚禮。4人隨後轉到以奧地利哈爾施塔特小鎮為建築藍本的五礦哈施塔特文旅小鎮遊玩，小鎮無論草坪、廣場、建築都充滿歐洲風情，鎮內有不少工作坊體驗活動，適合一家大細遊玩。江美儀與郭柏妍「母女檔」上陣製作彩色朱古力，溫馨滿瀉。最後4人還挑戰膽色，邊行玻璃橋邊欣賞美景。

眾人最後一站來到南昆山溫德姆溫泉酒店。鄧凱文繼去年參選港姐後，再次以泳裝呈現觀眾眼前，相反師姐郭柏妍由頭包到落腳，非常密實。鄧凱文以為自己著錯泳衣：「師姐，你話我哋一齊著泳衣上位嘅！」郭柏妍笑說：「上位有好多種方法嘛，你呢個其中一種，我嗰種就另外一種，你上位可能快啲，我嗰個就難講啲！」兩女玩盡溫泉水上樂園中的泡泡池、4D暴風雨沉浸式體驗的「幻．水界」，及懸空透明無邊際泳池，入場費都只需168元人民幣（約182元港幣）。

明晚（2日）最後一集，4人轉戰深圳繼續吃喝玩樂，並於大型商場玩盡多項活動，包括唱K、打棒球、踩滑板、鐳射War Game、馬術體驗及與羊駝玩樂等。麥包帶大家到擁有300多年歷史的甘坑古鎮及逾1700年歷史的南頭古城。兩個極具歷史性的古蹟經活化後，吸引多間食肆和小店加入營商，其中一間火鍋店為搞gimmick，提供「古裝服體驗」。貪玩愛新鮮的郭柏妍和鄧凱文換上古裝造型打邊爐，場面搞笑。兩人還無意間發現麥包錄製了《好男人》黑膠唱片，郭柏妍驚喜表示：「原來你係歌手！」麥包解釋數年前應友人邀請錄歌做慈善，可惜撞正疫情一直發布無期，如今黑膠唱片終於面世，希望大家支持一下。

（即時娛樂）