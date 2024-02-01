Me&打造《Eye To Eye》花開富貴版 Mandy工作中度歲 (17:55)

由譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）組成的女團Me&，最近為新春活動拍宣傳片。為配合新年主題，她們改編《Eye To Eye》舞步，拍攝期間，Me&穿梭於多個賀年花藝裝置中，並在過百朵色彩繽紛的年花以及蝴蝶的襯托下跳舞。當途經中式拱門﹑小橋和涼亭時，她們上演宮鬥劇橋段，非常搞笑。Feanna笑說：「場景好有古代感覺，我哋啱啱有好多小劇場，好好玩。」

她們特意改編《Eye To Eye》的舞步，以配合新年主題，加入更多手部動作營造「花」的元素。拍攝當日，三位女生提早到達現場練舞，她們亦趁着空檔與排舞老師到場邊反覆練習，非常勤力。大會更出動航拍機以多角度拍攝Me&跳舞的片段，將歌曲變成花開富貴特別版。Feanna說：「第一次收到要改舞步時差啲嚇襯，因為得兩日時間排，冇乜信心，好彩Vian有幫我補習。」Vian補充說：「今次隻舞嘅Concept係花開富貴，大家期待下。」

農曆新年將至，問她們可有傳統新年習俗嗎？Mandy表示沒有，Feanna說：「年初一唔可以洗頭，但真係跟唔到，每年嘅年初一，我一過12點就會衝去洗頭。」

Vian表示會跟家人吃大餐，會親自炮製蘿蔔糕，但今年卻要提早慶祝。她說：「因為新年前要剝牙，聖誕節已經Miss咗一次食大餐，都係因為剝牙。呢排係我唯一可以食嘢嘅時間，我會盡力食。」Mandy則透露會於工作中度過新年，她說：「我喺香港冇乜親戚，同大家工作中過新年係最好，又唔使悶，又可以掙利市錢。」

（即時娛樂）