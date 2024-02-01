不如食豪D｜武指林迪安「被耽誤的諧星」 陸浩明甘拜下風 (18:14)

由陸浩明（6號）、名廚楊尚友（Christian）主持的J2節目《不如食豪D》，今晚（1日）和明晚（2日）一連兩集嘉賓，是武術指導林迪安兼他的女兒林沚羿（Venus）。

林迪安先後為《22世紀殺人網絡》、《蜘蛛俠2》等大片擔任武指，連帶當時只有3歲的Venus亦參與《蜘蛛俠2》演出。外表兇神惡煞的林迪安，不單是慈父，而且非常詼諧。在搞gag方面，連素有「爛gag王」稱號的6號都甘拜下風。

序幕由6號問起兩父女互相稱謂開始，林迪安認真說︰「其實Venus叫我，有個專稱日本名『淋巴暢通』，因為佢成日叫我『林爸』，我話淋巴梗係要暢通唔好塞啦。」金句一浪接一浪，當Christian教授炸雞秘訣，在於先用大火後再收細，林迪安爆出金句︰「『大先』好緊要，我哋年尾咪成日去黃『大仙』還神。」

6號不甘示弱，即場回贈︰「人哋問你啲嘢使唔使、要唔要呀，我話『唔洗』驚污糟。」但薑是老的辣，林迪安為烤蟹腳命名為 「教我如何不咬他之一腳傾城」，菜名充滿電影感，6號聞言投降認輸︰「真係估唔到迪安哥下一句講咩。」

節目中Venus被問到會否傳承父親衣缽當打女時，Venus認真說︰「有諗過呢樣，入咗行啲人覺得我好打得，但係由細到大，成日探爹哋班，佢亦都試過教我一兩招，但我真係無乜武打天分。」林爸爸表示每次開戲前，都會安排訓練，囡囡差不多都有參加，但明顯她沒有這方面天分。但仍不忘展現父愛，為Venus打氣說︰「阿女放心去做夢啦，老竇會支持你嘅，I love you。」

（即時娛樂）