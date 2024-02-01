鄭啟泰雙喜臨門 回巢新城開咪 宣布求婚成功 (18:47)

馬浚偉加盟新城廣播擔任首席營運總監後，陸續改革，繼葉文輝（啤梨）、周禮茂升職、陳小芝回巢後，馬浚偉再邀得鄭啟泰重返新城。

鄭啟泰在新城工作逾20年，2個月前離職，今次決定回巢再度開咪，逢星期三、四、五下午時段主持知訊台《得閒High Tea》直播節目。

啟泰首天返工，他特別買了20枝紅玫瑰，送給公司女同事，包括碰巧來電台受訪的歌手蘇家欣、新城知訊台台長程凱欣及女主持黎莉、財經台靚女主持陳以禔。

鄭啟泰又特別走到茶水房，專誠獻花給負責茶水間的姐姐及人事部負責出糧的女同事，感謝她們一直幫忙。當然少不了送花給邀請他回巢的馬浚偉，他更搶先祝賀啟泰求婚成功，並擁抱歡迎對方：「Welcome back！其實你係返屋企。」鄭啟泰感謝馬浚偉邀請他「回家」，他笑說：「大家都邀請你返屋企，沒有人當你離家出走過，你咁任性，浪子。」

馬浚偉指鄭啟泰是新城資深的前輩，比他在娛樂圈的年資更深，鄭啟泰亦承諾：「我會努力追數，追收聽率。」

在出走期間，鄭啟泰遊走內地，去了深圳、廣州、橫店拍戲。他說：「離開新城時，我有通知馬生，當時他仍未加入新城。大約3星期前，馬生叫我返新城傾偈，當時傾了3分鐘，馬生叫我着返新城件『波衫』，件『波衫』仍在我枱面，已經『着咗』20年喇！我就二話不說着返，流返新城嘅血。」

另一個喜訊是2星期前，鄭啟泰求婚成功，未婚妻王雁芝是速度滾軸溜冰前香港代表隊成員。他指大家一齊住2年多，他說：「今年幾好，回來了新城大家庭，又返內地拍工作，亦開展新的家庭生活，如果大家收到我嘅喜帖，一定要來呀。」

（即時娛樂）