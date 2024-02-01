絕佳的解決士｜李智雅引爆復仇基因 「最強綠葉」姜其永首次擔正 (18:30)

提到韓劇界最著名的「復仇劇女王」，李智雅絕對榜上有名！不過今次她不是為了自己雪恨，而是伙拍「最強綠葉」姜其永，在Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》，懲罰渣男渣女！劇集已於1月31日起，逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《絕佳的解決士》講述韓國最優秀的「離婚解決師」金莎拉（李智雅飾），跟高智商律師董基俊（姜其永飾）攜手，為陷入婚姻危機委託人，提供度身定制的解決方案，並替他們懲罰不忠配偶、從此遠離不幸的故事。

劇中金莎拉曾是韓國頂尖律師樓老闆的兒媳，後來遭丈夫背叛，更在一夜之間痛失所有，自此她投身離婚解決企業「Solution」打擊惡人；而她的合作伙伴董基俊，原是起訴率第一的資優檢察官，但是因為某件事件，他被迫脫下檢察官法袍，成為「Solution」顧問律師，2人在一次又一次的復仇中，產生微妙感情。

李智雅憑《The Penthouse》3部曲榮登韓劇界「復仇女神」，與狗血劇結下不解之緣；這次她在《絕》變身最強離婚解決師，她亦透露「金莎拉」一角是反差極大角色：「過去是嚴守法律、有原則和有底線的律師，但經歷了一次意外和試煉後，她過上了截然不同人生。」據悉「金莎拉」具備跆拳道和合氣道五段資格，能夠為委託人代理復仇。

「最強綠葉」姜其永於2012年以《順藤而上的你》出道，多年來參演不少膾炙人口的影視作品，之前憑《非常律師禹英禑》彈起，人氣一時無兩！今年他透過《絕佳的解決士》迎來了演藝生涯中第一個男主角，他在訪問中搞笑分享演出契機：「是我首部擔任男主角的劇集？也是首部愛情劇？」不過他認為董基俊極有魅力：「雖然生性自由冷靜，但是面對不義時，又有著瘋子般的面貌，請大家多多期都待我和莎拉的粉紅泡泡。」

（即時娛樂）