謝安琪新戲《臥底的退隱生活》 獲邀參展大阪亞洲電影節 (19:11)

謝安琪（Kay）、鄧月平、陳毅燊（ANSONBEAN）、唐詩詠、鄭丹瑞、程仁富、關浩傑、白只特別演出及陳煒友情演出的電影《臥底的退隱生活》，講述Kay飾演的警隊之星，隱退後和女兒鄧月平隱居於石澳，鄭丹瑞則飾演毒販，兩母女為正義滅罪，於戲中上演連場激鬥動作武打戲分。《臥》片獲邀參展3月舉行的第19屆大阪亞洲電影節「Spotlight」及「Special Program Special Focus on Hong Kong」兩個單元 （「焦點單元」及「特別聚焦香港」單元），屆時將舉行世界首映。

Kay直言心情非常興奮和驚喜︰「我拍《臥》片前已有一段長時間未參與電視及電影，所以這部電影算是我重新投入拍攝的作品，整個團體合作融洽及開心。很榮幸電影可於大阪亞洲電影節作世界首映，很期待跟觀眾見面。首次跟鄭丹瑞、陳煒、鄧月平、唐詩詠及ANSONBEAN合作，對於我來說是個非常嶄新的陣容，大家又有喜感。另外，我個人的演技教練白只在戲中飾演一個特別的角色，對於久未拍戲的我來說的確相當開心。這是一部黑色喜劇，當中一些幽默比較淡然但又好笑，希望觀眾都能感受其中。」

對於電影獲邀參展成為焦點單元，鄧月平十分興奮：「好開心可以參加大阪亞洲電影節，《臥》片成為焦點單元。這部電影極具香港特色情懷，又溫馨又有正能量，希望日本觀眾看完會有想來香港旅行的衝動，同時希望有不同國家的人留意這部電影。今次有很多新演員參演包括我在內，希望大家多多留意。我在片中的打戲較多又要配合文戲，對我來說是個新挑戰，因此在拍攝前期做了很多準備，例如練功夫。我開拍前深怕自己做得不夠好，特別請求監製幫我加堂加操功夫，拍完後變成愛上了功夫。此外，參演這電影的最大的收穫當然是認識了飾演我媽媽的謝安琪，大家合作得很開心。她是位感染力很強的演員，時常在戲中感受到她非常緊張我。」

導演高子彬感謝大阪亞洲電影節，他說：「這些年拍港產片的數量不多，開拍一部電影亦非常困難，能夠完成一套電影再參加影展是本人的榮幸，在此感謝大阪亞洲電影節，揀選了《臥底的退隱生活》參展，希望藉着這部電影能夠帶畀觀眾一些歡樂，多謝。」

（即時娛樂）