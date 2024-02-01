許冠傑3月底紅館開騷 邀兩個GiGi任嘉賓 龍婷現身回禮 (20:58)

許冠傑將於3月底到4月初在紅館舉行3場演唱會，他透露會邀請炎明熹和梁詠琪及龍婷（右圖）任嘉賓。（劉永銳攝/資料圖片）

「歌神」許冠傑（Sam）將於3月30日至4月1日，假紅館舉行一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，今天（1日）在尖沙嘴舉行記者會，逾百粉絲現身支持。擔任主持的鄭丹瑞表示天公造美，原本密雲潮濕天氣，在許冠傑一出現便放晴。

Sam在粉絲一片歡呼聲下現身，向現場粉絲揮手打招呼，他自彈自唱3首歌曲《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》和《鐵塔凌雲》，當Sam和現場粉絲大合照時，粉絲衝出來向阿Sam送花兼送吻。另外，鄭丹瑞指阿Sam去年開騷時，即場送了一副眼鏡給粉絲，此人原來是龍婷。

今天龍婷現身向Sam回禮，送上親手包的餃子，並戰戰兢兢下與阿Sam合唱《浪子心聲》。Sam即場邀請龍婷擔任演唱會嘉賓，但鄭丹瑞則整蠱龍婷，並說：「唔知你得唔得，你返屋企等消息啦﹗」

Sam受訪時表示，去年舉行7場紅館演唱會意猶未盡，今年開Part 2，要繼續玩、繼續瘋狂，他表示目前開3場，未知會否加場，說：「做耐啲，好玩啲，但其中一個環節同香港兒童合唱團合唱，小朋友不可演出太多場。」他表示已有演唱會流程，亦開始綵排，他表示今次會唱新歌及去年演唱會沒唱過的歌曲，大概5、60首歌，同時Sam亦開始做運動練氣，每天邊做健身邊唱歌1至2小時。

嘉賓方面，Sam表示會邀請兩位Gigi，包括炎明熹和梁詠琪，契女梁詠琪原本去年擔任其演唱會嘉賓，惟中招未能出席，而龍婷也是被邀之列，兩名兒子許懷欣（Ryan）和許懷谷，以及許冠文都會上台表演。

問到兩個兒子目前身體狀况？Sam稱大仔Ryan膀胱癌已痊癒，細仔懷谷之前緊急入院割腎石，目前亦已康復。問到孫仔、孫女會否上台？Sam說：「佢哋仲細未識表演，不過佢哋鍾意音樂，識唱我嘅歌曲，例如《半斤八両》。」談到票價維持380元及880元，阿Sam希望市民留港消費。

另外，Sam指今次演唱會，會向兩位已故好友李小龍和黃霑致敬，說：「霑叔當年為我寫咗首歌《紫信箋》，歌詞好好聽，但當時我大碟歌曲已滿。我保存呢份歌詞20年，最近想灌錄但搵唔番，只記得第一句歌詞及中間，用徐志摩《偶然》，其他憑記憶寫落去，用咗1星期時間，會喺演唱會首次公開唱出，向李小龍紀念環節上，會唱剛強歌曲《男子漢》和《做過自由人》等，向李小龍致敬。」

（即時娛樂）