蔡思韵性感打扮亮相《還錢》首映禮 留下多個「第一次」 (21:30)

蔡思韵（Cecila）昨日（1月31日）在台北出席由她主演的首部賀歲動作喜劇《還錢》首映禮，她以性感打扮示人，跟一班帥哥陳柏霖、蔡凡熙、李銘忠、林哲熹等現身首映禮。

首次參演賀歲片的Ceci，是演藝上的新挑戰，她說：「《還錢》這部電影盛載着我非常多個第一次。第一次拍動作喜劇、第一次拍賀歲片、第一次在疫情過後去台灣，一個自己好熟悉的地方拍戲、第一次在台灣做女主角。還有在拍攝過程中，跟整個團體玩得好開心，因為喜劇關係，整個拍攝氛圍相當愉快，一班演員相處就像一家人，大家都落力四出宣傳，很想將這份喜悅帶給更多觀眾，同時希望票房大賣開續集，期待原班人馬再玩落去。」

Ceci感謝導演和監製大膽起用她，因為她以往演的角色形象較文藝，自己也完全沒有演喜劇經驗，首次挑戰動作喜劇相當興奮，她說：「非常感謝他們，願意將角色交到我手上。自己之前拍的都是文藝片和劇情較認真的內容，希望今次大家可以見到蔡思韵另一面，一個傻傻活潑的我。」

提到在戲中跟一大班男演員合作，對她來說是一大樂事，她笑說：「跟他們一起拍戲好搞笑，又會經常開玩笑，很開心可以跟他們打成一片，他們都沒有當我是女孩子，大家一齊玩。其中跟柏霖哥最多對手戲，開工首日他一來便用廣東話跟我說『早晨』，随即便打開話匣子變得熟絡。他的廣東話非常好，流利又標準，後來變成我教他廣東話，他教我台語。」

為出席今次電影的首映禮和宣傳，Ceci在衣着打扮上也花盡心思，走輕性感風來配襯，以突顯纖腰和長腿作為今次服裝上的焦點來配合還錢、搶劫主題。

（即時娛樂）