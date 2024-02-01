小曉｜劉俊謙曾遇樽頸位自覺好廢 目標定得高將自己逼瘋 (22:13)

劉俊謙有份演出的電影《小曉》，已在香港上映，故事刻劃主角小曉（林品彤飾）與媽媽薇芳（陳意涵飾）、小學老師保羅（劉俊謙飾）3人之間的微妙感情，而年僅12歲的林品彤，更憑該電影獲金馬影后，更是金馬史上年紀最小的影后。

今次是劉俊謙首次參與台灣電影，他說：「當時正值疫情，香港開戲量極少，自己又沒拍過台灣電影，難得有導演找我演出，加上角色吸引，便一口答應，但逗留半年期間，人在異鄉，難免有孤獨。」

劉俊謙表示他在戲中角色「保羅」表面像天使，對所有東西看似好好，對老師和同學關懷備至，背後卻隱藏著很多計算，例如他和「薇芳」是否真心愛對方才一起？還是人在異地感到孤單？又是否真的愛惜小曉這個學生，還是因為他與學生母親搞瞹昧，要討好對方？他說﹕「戲中沒大篇幅交代保羅背景和心路歷程，但他要穿插不同人物之間，場口分布比較散，在拿捏上有點難度，加上全片要講國語，起初要狂練習口音。」為演活戲中角色，事前他跟台灣老師上堂從旁「偷師」。

首次和台灣團隊合作，劉俊謙覺得最大分別是工作方式不同，他說：「香港人工作節奏好快又直接，台灣人溝通方式比較慢和仔細，但花充足時間作前期準備。兩種拍攝方式，我也樂於接受，靳家驊導演不喜歡嗌cut，很多一shot過的鏡頭，亦不會刻意排戲，任由演員發揮，自然流露情感。」

他大讚林品彤演技精湛，他說：「我不覺得品彤是小孩，她是個專業演員，現實中的她是個不多說話的小朋友，而小曉就是個患有ADHD（專注力不足/過度活躍症）小孩，兩者個性相差很遠，卻可演活角色，她奪金馬影后實至名歸，宣布獲獎那刻，我和陳意涵都激動爆喊，見證一個演戲天才誕生。（她天生吃這行飯？）我不敢肯定，但肯定她天生聰明又敏銳，很多東西她都知曉，一講就明，回想自己11歲時仍很幼稚，未知自己方向。」

戲中，林品彤和陳意涵經常歇斯底里，演繹情緒失控，反觀劉俊謙情感比較壓抑，沒宣泄渠道，更為吃力，跟現實生活一樣，當有壓力的時候，會靠運動來抒緩，他說﹕「入行以來一定有遇過不開心事情，每個階段都有，未必一定關於工作上，有時會質疑自己做得好與壞，可有存在價值？想到這裏就會不開心。」

劉俊謙所演的舞台劇及電視劇備受讚賞，更憑《幻愛》登上香港電影評論學會影帝，但他亦有樽頸位：「演出好與否，不是由別人讚賞和認同便足夠，我所追求是表演和創作出有意義東西，這準則是來自我自己，我將目標定得很高，很多時覺得自己不達標，十分痛苦，若底線定得太低，就迫不出好多東西來。」笑言有時將自己逼瘋！

追問哪個樽頸位最難捱？劉俊謙說：「過去幾年疫情，自己很想創作，無奈全行近乎停擺，沒機會發揮，覺得自己好廢，不單只自己，全行都很痛苦，大家都找不到出口，不過我沒想過轉行，除了幕前表演，其他工作一竅不通。」

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（即時娛樂）