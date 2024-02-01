Edan自揭轉歌原因 AK見Ian皮皮拖手合唱即「醋底」 (23:10)

MIRROR演唱會昨晚（1月31日）舉行第14場，今天（2月1日）休息，呂爵安（Edan）昨晚一場轉了歌，由自彈自唱《E先生連環不幸事件》改為唱《一表人才》，原來Edan當日凌晨4點，仍在酒店房內練習，相當勤力，他自揭轉歌原因：「其實從來都冇諗過concert內要轉歌，亦都唔覺得有呢個需要，但見大家好似好想聽下其他歌，我就膽粗粗咁嘗試搵返8月solo concert嘅記憶出嚟，睇下work唔work﹑練唔練得切，所以尋日其實都幾淆底，不過好彩都ok啦，希望有俾到少少驚喜大家。

至於嚟緊最後2場會唔會再唱，就真係未必啦，一嚟要錄影，二嚟物以罕為貴啊嘛﹗同埋都唔可以你哋話想點就點嘅，我見有啲人話想聽我唱咩唱咩，喂你哋估轉歌真係咁易㗎咩，而家唔係喺K房點歌喎大佬，放心啦！遲啲實有機會嘅，最後2場了！Let's go！」

另外，江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）昨晚以「IANSON」組合在彩蛋環節出場，並合唱《DWBF》，AK鬧着玩扮「醋底」，笑指在之前的彩蛋，見到Ian和「皮皮」陳瑞輝合唱時拖手，搞到個心有少許不舒服，Ian聞言笑說：「你年紀都唔輕啦﹗走嚟呷醋﹗」

事後AK在Ig貼出和Ian攬腰搭膊的背影照，兄弟情不變，AK引《DWBF》其中一句歌詞「如你會是水母我充當劍魚」，但同時又笑Ian「是一隻唔識游水嘅水母」，Ian留言笑指：「所以行遠少少，劍魚成日拮到我。」

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（即時娛樂）