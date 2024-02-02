飯戲2｜鄧麗欣未敢估計票房成績 張繼聰︰這套戲見得人 (14:04)

一眾《飯戲攻心2》演員在首映見面會上合唱電影主題曲《我們曾經白頭到老》。（鍾偉茵攝）

張繼聰有份主演的電影《盜月者》跟《飯戲2》同期上映，他不認為是「自己打自己」。（鍾偉茵攝）

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、魏浚笙（Jeffrey）等，昨晚出席電影《飯戲攻心2》首映見面會，席間聯同一眾演員唱出電影主題曲《我們曾經白頭到老》、張國榮歌曲《Monica》和鄭伊健的《Together》。《飯戲2》下周五（9日）正式上映，Stephy自言心情緊張，不知道觀眾反應如何，亦不敢估計票房能否突破上集的7700萬元。張繼聰信心十足地說︰「我之前出席試映場，很多觀眾看完後都說更喜歡這一集。這晚的首映過千張門票發售時被觀眾秒殺，工作人員說觀眾看得很開心，為我們打了支強心針。我們雖然控制不到票房，但劇組很用心拍攝，大家合作得開心，已是無價﹗」

Stephy稱農曆年會留港參與謝票活動︰「上次為《飯戲》跑過百場謝票，今次演員眾多，我們可以兵分幾路。如果票房愈做愈好，我們就安排男演員出來『派福利』。」張繼聰笑言︰「我除了一展歌喉，還有什麼可以露？我已經常露﹗最大威力是派修哥（胡楓）和羅蘭姐出來，只要他們肯露面，大家就會很開心﹗」

張繼聰有份主演的電影《盜月者》跟《飯戲2》同期上映，他說︰「不能說是『自己打自己』，兩套戲屬不同類型，兩個角色很不同，希望大家兩套也看。《飯戲》拍第2集，有情感累積，大家一條心去做，我已無引以為傲，覺得這套戲見得人﹗」

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（即時娛樂）