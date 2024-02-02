Twins演唱會｜阿Sa語出驚人 193捧場全晚唔敢企起身 (16:22)

Twins昨晚（1日）舉行第9場紅館演唱會，蔡卓妍（Sa）、鍾欣潼（嬌）休息兩日後，狀態十足，惟因阿嬌身體問題而取消了側手翻表演。男團ERROR成員梁業（肥仔）與郭嘉駿（193）、衛詩雅、湯怡、導演莊文強、音樂人伍樂城現身捧場。阿Sa與觀眾握手時見到193即笑說︰「你唔好企起身啦你，你咁高擋住後面，哈哈﹗」現場觀眾聞言捧腹大笑，193全晚亦不敢站起來。

兩女在台上發表感言時，阿Sa突然語出驚人︰「22年時間真係好長﹗如果我22年前生咗個仔，佢今年都已經22歲﹗」阿嬌立即O嘴不懂回應，阿Sa續說︰「係冇發生到，哈哈﹗你知啦，組合真係難㗎，好多組合行行吓走散咗，又或者嗌咗交。ERROR，我唔係講緊你哋呀，哈哈﹗我都祝福你哋可以行好耐﹗」肥仔與193立即手拖手，以示ERROR也會堅持相愛下去。

Twins演出期間看到曾為她們寫下無數金曲的音樂人伍樂城，即公開感謝他。她們說︰「冇呢個人，就冇我哋，我哋九成歌曲都係佢作㗎，伍樂城！」阿Sa握手時認不出戴了口罩和帽的伍樂城，安歌時特別再上前與他握手及說︰「大佬！大佬好嘢！」阿Sa又多謝《金手指》導演莊文強，她趁機賣廣告︰「大家睇完我演唱會，就去支持《金手指》啦﹗」阿嬌亦說︰「你哋去睇啦，可能會撞到我，哈哈﹗」

（即時娛樂）