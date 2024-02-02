陳慧嫻細訴金曲背後故事 黃偉文日本遇地震譜《我心不死》歌詞 (16:41)

王玥戴上白帽及身穿白長裙，以陳慧嫻的昔日經典造型上陣獻唱《逝去的諾言》。（大會提供）

無綫《中年好聲音2》後晚（4日）一集將播出第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，14強選手輪流獻唱陳慧嫻的經典金曲，各人完成演唱後，留在危險區的最低分2位選手將被淘汰。陳慧嫻將在節目中細述每首金曲背後鮮為人知的故事，當中以由廣播劇誕生的《我心不死》故事最為特別。她說︰「當時電台搵人去作呢首歌，再搵Wyman（黃偉文）填詞，Wyman喺日本填歌詞時咁啱遇到地震，呢個地震引發到佢寫出天崩又地裂，點樣去求生嘅歌詞！」

14強選手的出場次序根據本尊陳慧嫻心水決定，首位出場的是獻唱《戀戀風塵》的古淖文。他演出完畢後，被婉婉踢爆緊張到眼皮跳。對於古淖文演出，陳慧嫻說：「呢首歌好難唱，情感要由低去到高，好似過山車咁。今日你做得好好，我覺得你個Phrasing做得好過我，但唱錯一個字歌詞。」

王玥戴上白帽及身穿白長裙，以陳慧嫻的昔日經典造型上陣。陳慧嫻十分感動︰「多謝你呀，呢個係1980年代陳慧嫻Look。」王玥獻唱《逝去的諾言》，惟未能駕馭低音部分。陳慧嫻說：「你低音出唔到嚟，係咪有啲緊張，喉嚨好似勒住咗。」伍仲衡表示：「其實女仔歌嚟講呢個Key唔係好低，可能低音唔係你強項，咁你應該將隻歌升番Key，甚至乎揀過另一隻歌！」

林若盈獻唱《紅茶館》，甜美歌聲滲出暗戀感覺，惟去到獨白部分時出事。陳慧嫻笑言：「你嘅鬼馬係做到嘅，奀皮都有啲，略嫌你講嘢嗰度粗魯咗少少，真係有啲驚，應該嗲番啲。」肥媽笑言：「依家啲女仔冇咁含蓄，一嚟就『喂，去唔去街呀？』，我哋唔明㗎喇！」

（即時娛樂）