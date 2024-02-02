狀王之王｜文凱玲公堂自白戲 惡毒眼神勁搶 古裝造型獲讚宜古宜今 (16:54)

無綫劇《狀王之王》昨晚（1日）「蜘蛛精殺人案」謎底終於解開，經宋世傑（王浩信飾）鍥而不捨追查，終發現倚春閣地下暗藏密室，並囚禁一班身負重傷的男人。原來倚春閣老闆娘葉三娘（文凱玲飾）是Big Boss，她被宋世傑踢爆後前往自首，並在公堂上激動自白。

原來貧苦人家出身的三娘，有著相當悲慘的過去，年輕時受到不同男人欺壓及蹂躪，對男人恨之入骨，對於其殺死及奪去子孫根的男人，三娘全數覺得死有餘辜。被判死刑的三娘，最終決定在獄中自殺了結一生。

葉三娘表面看似是兇殘的連環殺手，實質為人重情，對於真心真意對待自己的玲瓏（姚子羚飾），三娘疼惜有加，除一直將玲瓏送贈的手帕帶在身上，自首前更淚眼望向玲瓏，場面感人；而即使恨透男人，對於守禮節的宋世傑，三娘仍有手下留情，絕對不是窮凶極惡大奸角。文凱玲（Connie）在劇中咬牙切齒的狠樣、輕佻樣再配以憤怒眼神，完全代入三娘情緒；為突顯三娘自覺沒做錯狀態，Connie數度流露不屑及高傲眼神兼喪心病狂大笑，相當入戲。

談到三娘一角，Connie表示很喜歡，皆因滿足2大願望：「三娘雖然只係單元主角，出場時間比較短，但同時滿足咗我想演古裝，同埋連環殺手嘅願望。其實我細個開始就鍾意睇古裝劇，第一次主演嘅電影都係古裝。」

Connie獲讚「宜古宜今」兼「好有味道」，她謙稱：「多謝網民嘅讚賞，今次有3個造型，主要嗰套粉紅色衫劇組好用心，係特別手工訂製。髮型嘅話其實大部分都係我自己真嘅頭髮，唔使戴假髮比較輕鬆。其實拍《狀王》之前我啱啱拍完《一舞》，當時成個頭電攣晒，為咗拍《狀王》又拉直，好彩啲頭髮仲頂得順。」

提及在公堂上展示背脊疤痕的場口，由於疤痕佔據位置頗多，Connie坦言準備時間頗長，並坦言拍攝展示疤痕場口難度極高。

（即時娛樂）