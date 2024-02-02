陳柏宇飛台灣尋100歲不老騎士 藉新歌講經談中二病 (17:25)

陳柏宇（Jason）推出新歌《中二寄生魂》，被網民封為「道理王」的他繼續藉音樂「講經」，透過新歌描述夢想，無論任何年齡也有追逐夢想的可能，帶着「中二」的傻勁，即使活到100歲，其實也可以很「中⼆病」，依然可以做自己享受的事，繼續去追求不切合現實的夢想。為配合歌曲主題，Jason與團隊遠赴台灣拍攝MV，由3位台灣老人擔任男主角，原本各自為生活打拼的他們，聽到《中二寄生魂》後燃起追夢的動力，相約騎上機車踏上環島之旅，以最熱愛的方式享受人生。

這個MV的故事原型是2012年創下3000萬台幣全台灣最佳紀錄片票房紀錄的《不老騎士——歐兜邁環台日記》。現年100歲的郭深森爺爺就是一位不老騎士，他在MV末段穿上年輕風格服飾，騎着機車準備展開第5次環島之旅。難得邀請到100歲的不老騎士，Jason不忘與郭爺爺互動一番，問對方是次參與MV的感想。郭爺爺說：「開心，每天騎機車遊山玩水，心情很開朗，所以活到100歲，老人家可以騎機車就很開心。」Jason又請教他如何以台語讀出自己的名字及新歌歌名，場面搞笑溫馨。

回想當日的拍攝過程，Jason說：「佢哋好勁，環島遊要好多體力，仲要揸機車，證明佢哋仲好精靈、好有活力，唔係點留意住路面同天氣狀况。我雖然未必活到100歲，但慶幸從未丟失『中二魂』。唱歌、照顧老婆同兩個女就係我嘅『中二魂』，我好享受依家嘅生活，可以用音樂、社交平台同歌迷交流。睇住兩個女大，其實已經好好，無咩要後悔或者好恨做。當然，見到班爺爺仲追尋緊自己嘅夢想，呢件事好熱血，唔好話追夢，至少用緊佢哋享受嘅方式生活，如果100歲都做緊呢件事，咁幾多歲都應該試吓，起碼喺生活入面，搵一個空間去享受自己想做嘅嘢。」

《中二寄生魂》MV的末段除了有郭爺爺登場，Jason更為樂迷送上驚喜彩蛋，緊接收錄歌曲《樓上裝修》的MV。兩首歌的MV拼湊出完整故事，由《中二寄生魂》開首出現的Jason，拿着壞掉的卡式機找老伯伯幫忙修理，到《樓上裝修》裏面的Jason騎機車回到打工的小店，對面正是其中一位環島遊老伯，此時樓上傳來裝修的嘈音。沒有驚天動地的情節，卻充滿幽默感的日常情景，整個MV以懷舊台風貫穿，流露着滿滿的情懷。Jason很喜歡MV的構思，向來樂於做自己的他無需刻意建構故事，因為生活本身就充滿故事，正如《樓上裝修》說的就是從樓上傳來的電鑽聲開始，面對未如理想的狀况，試着輕輕放下，反正就如歌詞所說「最差境況會有天終斷」。

（即時娛樂）