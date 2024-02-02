《盜月者》成為大阪亞洲電影節開幕電影 姜濤角色有突破 盧瀚霆感謝阿聰白只 (18:03)

姜濤在《盜月者》的角色有很大突破；盧瀚霆感謝張繼聰和白只的幫忙。（大會提供）

由袁劍偉執導，盧瀚霆（教主，Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出的英皇電影《盜月者》，將於年三十（2月9日）賀歲檔公映，上映前夕傳來好消息，《盜月者》獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節開幕電影。

導演袁劍偉興奮表示，大阪亞洲電影節對《盜月者》的加冕，意義非凡：「各位演員

工作人員的付出，得到國際級影展的認可，獲邀成為開幕電影，與有榮焉！今次最大的意義在於，評審看到電影製作用心，能夠撇除偶像框架，客觀地給予肯定，也讓他們真正以演員身分，打動非香港的觀眾！」

Anson Lo亦深感榮幸：「《盜月者》是我第一次拍的賀歲片，對自己來說亦是一次十分特別的經歷，一般賀歲片都是團結歡欣合家歡電影，但今次有好多打鬥場面，是一部動作劇情片，能夠參與這部電影是自己的榮幸；在日本拍攝時，我與其他演員的相處時間非常多，因為拍攝期間天氣欠佳，經常因為下雨需要臨時更改地點、場口，劇情也要相應作出少少調整，袁導演、阿聰、白只都盡力幫忙，加上我演繹的角色阿佑，起初覺得好有難度，他是一個平凡小男孩，怎樣將角色演得立體，極富挑戰性，所以好多謝阿聰、白只的幫忙！」

Edan說：「藉此要多謝台前幕後付出很多時間心血，非常認真對待這部作品，可以得到這個寶貴成果，感覺好鼓舞！這次來自大阪亞洲電影好消息，亦勾起我在日本拍攝的回憶，第一次在外地拍電影，那1個月的密集式拍攝，幾乎每天都要拍到凌晨，一大清早起牀又出發，行程好緊密，自己好喜歡日本，心情依然輕鬆，趁空檔往附近逛逛便利店，吃一口串燒或壽司，收工後再去吃拉麵，有時難得放假shopping，雖然拍攝過程好辛苦，花了好多心機時間，但回望整個過程，真的好開心！」

張繼聰亦有一番體會：「《盜月者》是我一套引以自豪、感情滿滿的作品，得到大阪亞洲電影節的垂青，自然好開心！而且，我向來好喜歡到日本shopping，希望能夠將這次入圍當作一種身分象徵，向各大店舖展示：『我是一個專業演員！』從而獲得一個大大的折扣，感謝！」

白只表示《盜月者》與日本存在微妙緣分，他笑說：「我們曾到日本拍攝，現在又因緣際會，成為大阪亞洲電影節的開幕電影，希望日本觀眾會喜歡《盜月者》！我覺得這種國際級影展，是電影界別的專業活動，能夠以演員身分參與，不是純粹參觀性質，當中存在著一份榮幸，日本是一個電影工業非常厲害的國家，我對這個影展好期待！」

姜濤深表認同：「《盜月者》能成為大阪亞洲電影節的開幕電影，我覺得好榮幸，好多謝這部戲的台前幕後工作人員，特別感謝袁導演給我參與的機會，對我來說，這個角色有很大突破，亦是新嘗試，第一次開真槍，大家看我樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕！希望透過這部戲，日本觀眾能夠更加了解我們幾位演員！」

（即時娛樂）