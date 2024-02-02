陳敏之強忍喪母之痛 憔悴開工 7歲囝囝堅強懂事安慰媽咪 (18:35)

陳敏之表示7歲囝囝子樂非常厲害，知道外婆離世，年紀小小卻比她更堅強又懂事，懂得反過來安慰大人又做搞笑樣逗她開心。（劉永銳攝）

陳敏之透露母親生前是基督徒，本月底舉行安息禮，已選定教堂，純白簡潔佈置和安排教會朋友為她唱聖詩和祈禱。（劉永銳攝）

陳敏之母親去年患急性血癌，一度抗癌成功，曾舉家到外地旅行，可是病情反覆，上月26日她於社交平台宣布母親離世消息。侍母至孝的敏之，連日來飽受喪母之痛，心情難以平復；日前又在社交網帖文，說最後一次享用母親生前親手煮給她吃的燜冬菇，不禁悲從中來，不少網民及圈中朋友也留言加以安慰。

今天（2日）敏之強忍傷痛，出席有份參演的網劇《執法者們》開鏡禮，她的身形明顯消瘦，而且神情落寞，她受訪時表示，要待一段時間才能慢慢接受，一提亡母仍忍不住落淚。

敏之解釋照樣開工原因：「我知媽咪好想我畀心機工作，因生前她很喜歡看我做戲、做直播，媽咪永遠是最支持我的粉絲，知道她在天堂開心，沒有病痛，之後我們必定會天堂再聚，只是她現在先走一步，之後大家再聚一齊打牌。已承諾好以後我會做好媽咪、好太太和好女兒。由於3月才正式為此劇開工，屆時心情應該比現在好一些，而且又見到好多老友，有工作做心情亦較好，相信媽咪也想我開心。」

敏之透露母親生前是基督徒，本月底舉行安息禮，已選定教堂，純白簡潔佈置和安排教會朋友為她唱聖詩和祈禱。

敏之表示7歲囝囝子樂非常厲害，知道外婆離世，年紀小小卻比她更堅強又懂事，懂得反過來安慰大人，又做搞笑樣逗她開心：「子樂只在婆婆臨終前一晚哭了1小時，之後他不停安慰，還說『媽咪，你還有我！我好掛念婆婆煮的魚。』說畢，我擁着他喊得更厲害，亦希望他哭出來，可以釋放不開心情緒，畢竟小朋友要面對生死並不容易。」

（即時娛樂）